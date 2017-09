Horoscope, September 14, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Simula sa pagsisimba ang iyong kaarawan. Sa pag-ibig muling titibok ang puso, sa biglaang pagkakita sa dati mong crush. Sa pinansyal, may mag-aalok ng bagong pagkakakitaan na siguradong kikita. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 41, at 48. “Aum-Bhanah-Om.” Silver at metallic blue ng buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Maging tapat sa sinumang kausap upang tuloy-tuloy na madagdagan ang kinikita. Sa pag-ibig, magpakatotoo sa tuwing kakausapin ang kasuyo upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Mapalad ang 3, 9, 18, 28, 34, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Shiva-Om.” Maroon at lilac ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Lahat ng tao ay may utang. Isipin mo na lang na darating din ang panahong makakabayad ka. Sa pag-ibig, mag-isip ng paraan kung paano ka matutulungan ng iyong kasuyo sa aspetong pang-pinansyal. Mapalad ang 2, 19, 27, 34, 40, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Baba-Nam-Ke-Balam.” Purple at pink ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Negosyong may kaugnayan sa modernong kumunikasyon ang iaalok ng isang kaibigan, kung siya ay isang Virgo makisosyo ka sa kanya. Sa pag-ibig, may magte-text, – ang dating kasuyo, na mi-miss ka na nya. Mapalad ang 6, 18, 23, 34, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum”. Gray at yellow ang buenas

Cancer – (June 22- July 22) — Sa araw na ito lalo mo pang pasiglahin ang kalakal na may kaugnayan sa transportasyon at modernong kumunikasyon. Sa pag-ibig, itext ang kasuyo, sabihin sa kanya ang mahiwagang katagang: “Ingat… I love you…Mahal” Mapalad ang 5, 9, 28, 37, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Karaam-Aum”. White at silver ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Magiging masaya at masagana ang darating na kapaskuhan kung papalitan ang lumang kurtina o pintura ng dingding sa inyong bahay. Dilaw o kaya’y pple green ang magdadala sa buong pamilya ng suwerte at magandang kapalaran. Mapalad ang 6, 9, 18, 29, 30 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum”.

Virgo – (August 23 – September 22) — Panahon na upang maging mautak. Talino ang dapat na gamitin upang kumita ng malaking halaga. Sa pag-ibig, sa sandaling naging emosyonal, muli na namang papatak ang mga luha. Mapalad ang 1, 10, 27, 33, 37 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Mohan-Karan-Om.” Blue at green ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Siguraduhing may feasibility study ang papasuking negosyo bago maglabas ng salapi. Sa pag-ibig, ngayon pa lang ibigay mo na at ipadama ang mga bagay na nagpapaligaya sa iyong kasuyo. Mapalad ang 6, 9, 23, 29, 33, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Govinda-Om.” Pink at gray ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Panatiliing malusog ang pangangatawan, upang hindi na gumastos ng malaking halaga sa pagpapa-ospital at pambili ng mamahaling gamot. Tandaang ang kalusugan ay kayamanan. Mapalad ang 7, 16, 23, 37, 43 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Om-Gayatri-Om.” Red at white ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — “Positive thinking” ang kailangan. Laging sabihin sa sarli ang mahiwang salitang: “Kikita ako ng malaking halaga!” Makikita mo, yon nga ang mangyayari! Sa pag-ibig, wag mag-isip ng masama sa kasuyo, ang totoo mahal na mahal ka nya. Mapalad ang 6, 17, 23, 25, 35, at 40. Mahiwaga mong mantra: “Dosya-Gayatri-Om.” Violet at magenta ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Konting higpit sa salapi ang kailangan upang mas mabilis na maka-ipon. Imbis na kumain sa mamahaling restaurant magluto na lang ng paboritng pagkain sa bahay. Sa pag-ibig, tama ang naisip nyong sa bahay na lang. Mapalad ang 4, 16, 22, 29, 37, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Shati-Om-Pad-Me-Om.” Orange at lilac ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Hangga’t hindi nalilimot ang nakaraan, magiging alipin ka ng kasawian. Ngayon na ang tamang panahon upang ituon ang isipan sa hinaharap. Sa pinansyal, tapos na ang pagkalugi, sa panahon itong Setyembre unti-unti na uling aangat ang kabuhayan. Mapalad ang 4, 13, 22, 28, 35, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Savitra-Aum.” Yellow at white ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Wag magpabago-bago ng isip. Kikita ng malaking halaga kung biglang desisyon at aksyon agad ang ipapatupad. Sa pag-ibig, wag babagal-bagal, sa sandaling nagpakita ng motibo ang kasuyo, tularan mo ang ahas – tuklaw agad! Mapalad ang 3, 15, 24, 33, 42, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Baba-Nam-Ke-Balam”. Lilac at pink ang buenas.

