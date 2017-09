Pagkuha ng pasaporte ng first time OFW hindi na problema By Susan K Bandera

PATULOY na humahanap at ginagawan ng solusyon ng Office of Consular Affairs ng Department of Foreign Affairs (DFA) ang lumalagong bilang ng mga nangangailangan ng pasaporte. Binigyang diin ni Foreign Affairs Secretary Peter Cayetano na hindi maaaring maging dahilan ng pagkabalam o di kaya ay pagkawala ng oportunidad ang isang Pilipinong makapagtrabaho sa abroad at tuwirang hindi na nga ito makaalis sa dahilang wala kasi siyang pasaporte. Ito ang madalas na nagiging problema ng mga first time na OFW habang nag-aaplay pa lamang sa mga recruitment agencies o di kaya’y nagkapribilehiyo sa pamamagitan ng tinatawag na name hire o direct hiring. Puhunan ng OFW ang kanilang passport. Kapag wala nito, wala rin siyang tsansa na makaalis ng bansa. Kaya naman napapanahon ang anunsiyong ito ng DFA. Sa panayam ng Bantay OCW kay Assistant Secretary Frank Cimafranca sa Radyo Inquirer, ibinalita niyang may 1,200 appointment slots araw-araw ang binuksan para sa publiko. Dati-rati itong pribilehiyo para sa mga travel agencies at kamag-anak ng mga taga DFA na gumagamit ng “courtesy lane” pati na rin ng mga opisyal ng gobyerno at kaanak nila. Sa ilalim ng bagong direktiba ng DFA, limitado na lamang sa direct relatives (parents, spouse, children, siblings, grandparents, grandchildren at parents-in-law) ang naturang pribilehiyo. Nilinaw naman ni Cimafranca na maaaring hindi na dumaan sa appointment system ang mga senior citizens, persons with disabilities, pregnant, solo parents (dapat may ID bilang patunay) mga batanag 7-anyos pababa at mga OFW. Kung first time OFW, kinakailangang magsumite ito ng sertipiko ng PEOS (Pre-Departure Orientation Seminar) at endorsement ng recruitment agency bilang patunay na aplikante siya roon. Kasama na rin dito ang mga maysakit nating mga kababayan na nangangailangan ng agarang atensiyong medikal at kailangang makaalis kaagad. Ikinalulungkot naman ng DFA ang bogus na mga appointment. Pakiusap nila na sana huwag gawing biro ang pagkuha ng appointment dahil marami pa ang maaaring mapagsilbihan nila kung magagamit pa ng iba ang naturang mga slots. Nakikipag-ugnayan na rin ang DFA sa Cybercrime Division ng Philippine National Police upang matulungan silang mahuli at masawata ang mga panlolokong tulad nito gamit ang internet. Dagdag pa ni Cimafranca, sa Aseana building pa lamang may 3,300 na mga bagong pasaporte ang iniisyu ng DFA araw-araw bukod pa sa mga regional offices nito na tinatayang mahigit din sa 2,000 araw- araw. Iyan ang malaking trabahong kinakaharap ng DFA sa araw-araw. Si Susan Andes a.k.a Susan K. ay napapakinggan sa Radyo Inquirer DzIQ 990 AM (M-F 10:30 am 12:00 pm, audio/video live streaming: www.ustream.tv/channel/dziq Helpline: 0998.991.BOCW E-mail: bantayocwfoundation@yahoo.com/ susankbantayocw@yahoo.com

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.