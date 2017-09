Mahilig ang Nobyo

Sulat mula kay Jheng ng Makinabang, Baliuag, Bulacan

Dear Sir Greenfield, Hindi pa kami masyadong close ng boyfriend ko sa halip kabago-bago palang namin ay ginawan na niya ako ng kahalayan. Kaya nagalit ako sa kanya at nakipag-break. Pero sa ngayon humihingi siya ng tawad sa ginawa nya at sabi ay patawarin ko na siya at hindi nya daw uulitin. At nagmamaka-awa nga po siyang batiin ko na siya dahil nagawa nya lang daw iyon dahil sa sobrang pagmamahal nya sa akin. Sa ngayon parang gusto ko na uli siyang batiin, kasi nararamdaman kong sincere naman ang paghingi nya ng paumanhin.

Ano po ba ang dapat kong gawin, dapat ko na ba siyang patawarin at talaga kayang hindi na niya uulitin yong ginawa niya sa akin? Compatible po ba kami at kami na po ba ang magkakatuuyan? March 7, 1994 ang birthday ko at October 29, 1992 naman ang boyfriend ko.

Umaasa,

Jheng Bulacan

Solusyon/Analysis:

Palmistry:

Iisa lang naman ang malinaw na Marriage Line (Illustration 1-1 arrow 1.) sa iyong palad. Tanda na malaki ang posibilidad na ang kasalukuyan mong boyfriend na mahilig ang sa bandang huli ay siya mo na ring makakatuluyan.

Cartomancy:

Kung sadyang tapat at nakikita mo naman ang sensiridad sa kanyang paghingi ng paumanhin, mas mainam na patawarin mo na ang iyong nobyo, tutal ayon sa Jack of Hearts, Six of Heart sat Queen of Clubs, sadyang tugma at compatbila naman talaga kayo at malaki nga ang tsansa na siya magpapakabait na at magiging mabuti sa iyo.

Itutuloy…

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.