Awra: Gusto ko mas maging proud sa ‘kin si Kuya Coco! By Reggee Bonoan Bandera

NAGTAGPO na ang landas ni Super Ving (Awra Briguela) at ang kampon ng kadiliman na si Reptilya (Bianca Manalo) sa pagpapatuloy ng Wansapantaym Presents: Amazing Ving nitong Linggo. Bidang-bida ngayon si Awra sa mga bata dahil nga sa kanyang superhero character sa Wansapanataym. Bukambibig ngayon ng mga bagets si Super Ving patunay na walang sawa itong sinusubaybayan ng manonood tuwing Linggo ng gabi. Mas lumakas na nga ang puwersa ni Super Ving dahil mas maraming tao na ang naililigtas niya, maging ang mga naging kaaway niyang sina Warren (Marco Gallo) at Chelsea (Kisses Delavin) matapos niyang isalba ang mga ito mula sa pagkakalunod. Ngunit habang mas dumarami ang mga taong humahanga sa kanya, mas nagiging matindi rin ang mga kalaban niya na patuloy na naghahasik ng lagim. Makayanan kaya ni Super Ving ang paparating pang mga panganib sa kanyang buhay? Mapanatili niya kayang ligtas ang mga mahal niya sa buhay laban sa mga kalaban? Kasama pa rin sa Wansapanataym Presents: Amazing Ving sina Carmi Martin, Roderick Paulate, Ria Atayde, AC Bonifacio at Ellen Adarna. Ito ay sa direksyon ni Alan Chanliongco. Samantala, ang serye ay karagdagan sa humahabang listahan ng mga kuwentong puno ng aral na inihahandog ng Wansapanataym. Sa halos dalawang dekadang pag-ere nito sa telebisyon, patuloy itong nangunguna sa national TV ratings at nag-iiwan ng mga aral sa mga manonood sa buong bansa. Umani na rin ito ng parangal mula sa iba’t ibang award-giving bodies. Napapanood ang Wansapanataym Presents: Amazing Ving tuwing Linggo pagkatapos ng Little Big Shots sa ABS-CBN. Samantala, kinakaya ni Awra na pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral dahil naniniwala siyang mas mahalaga pa ring makatapos ang isang artista. Sa AMA siya naka-enroll ngayon pero Homestudy. Ginagawa niya raw ang lahat para makapasa para ams maging proud sa kanya ang kanyang kuya Coco Martin na siyang nag-sponsor ng kanyang pag-aaral.

