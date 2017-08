Shaina bibirit sa bagong obra ni Lav Diaz

SIGURADONG matutuwa Daddy Ike ni Shaina Magdayao dahil sa bagong pelikulang gagawin niya kay Direk Lav Diaz ay gagampanan niya ang karakter ng isang singer.

Sa mga hindi pa nakakaalam ay singer din si Shaina at simula apat na taong gulang ay kumakanta na ang dalaga. Mismong ang kanyang amang si Daddy Ike ang nagte-train sa kanya dahil pangarap din nitong mapanood si Shaina kasama ang isa pang anak na si Vina Morales sa isang concert.

Nangyari naman ito sa mga out of town concert ni Vina pero hindi pa natutupad sa isang malaking venue tulad ng Araneta Coliseum.

Sa katunayan ay nagkaroon din ng album noon si Shaina at may music video pa kaso hindi itinuloy ng dalaga ang pagkanta marahil ay nagkaroon siya ng takot na baka ikumpara siya sa ate Vina niya na halimaw kapag nasa entablado na.

At dahil ayaw na ayaw nga ni Shaina ang kumakanta ay ang pagiging dancer at pag-arte ang pinagbuti niya at dito siya nakikipagsabayan sa ate niya.

Kaya sa tanong namin kung totally kinalimutan na niya ang pagiging singer ay dito na niya naikuwento na makakasama siya sa isang musical movie mula sa direksyon ni Lav Diaz.

“That movie with direk Lav is an anti-musical-musical or a rock opera. It’s really something different and I hate singing, alam mo yan, wala talaga akong confidence, ihagis n’yo na lang ako kasi dancer ako, i-lift-lift n’yo na lang ako, handang-handa ako diyan.

“Wala kasi talaga akong confidence when it comes to singing but do’n lumabas ‘yung pagiging artista (singer) kasi nu’ng nasa harapan na ako ng camera, kinakabahan man, nagawa ko naman (kumanta), so the whole film we will be singing pero walang melody.

“So it’s something very interesting at first time kong gagawin ‘yung ganu’n and I think first time nilang makakapanood ng something like this. All I wanted is to work with Lav Diaz at ito nga ‘yun,” kuwento ng aktres nang makatsikahan namin pagkatapos ng finale presscon para sa serye nilang The Better Half.

Tinanong namin kung nag-voice lesson siya o nagpraktis para sa nasabing pelikula dahil matagal na rin siyang hindi kumakanta.

“Dasal lang ang ginawa ko. Kasi at that time, I was doing The Better Half, so Monday, Wednesday, Friday, Better Half ako and weekends, I fly to Malaysia kasi doon kami nag-shoot, so dasal lang talaga more than the voice lesson at paniniwala na baka naman may nakikita si direk Lav kaya ako ‘yung kinuha niya. Sobrang nahihiya talaga ako.

“And until now, hindi alam ng dad ko (kakanta ako sa movie) na it’s anti musical-musical. And the moment that he hears me sing, naku sobrang matutuwa ‘yun kasi siya talaga ‘yung singer sa amin (dating member ng banda si daddy Ike) and he knows how I hate singing, pero iyon it’s a different experience (for me), even the moviegoers next year,” nakangiting kuwento ni Shaina.

Hindi lang malinaw sa amin kung ang pelikulang binabanggit ni Shaina na mapapanood sa 2018 ay ang kaparehong pelikula na pagsasamahan nila ni Piolo Pascual.