Bansuting female personality naubos na ang yaman By Cristy Fermin Bandera



HANGGANG ngayon pala ay hindi pa rin tumitigil sa kanyang mga ilusyon ang isang bansuting female personality na kilalang-kilala sa kanyang kakyondian sa kabila ng kanyang sitwasyon. Nakakaloka siya. Alam niya naman na kundi pa siya makikitira sa kanyang mga kaibigan at mga taong nakikisimpatya sa kanyang kalagayan ay hindi siya mabubuhay. Pero sige-sige pa rin siya sa pagpapanggap na mayaman siya. Kuwento ng aming source, “Heto na. Isinama siya ng isang kaibigan niyang singer sa isang provincial show. Ipinangdagdag siya sa bilang ng mga performers, naaawa lang sa kanya ang friend niyang singer, para nga naman magkaroon naman siya ng raket at hindi siya nagmumukhang kawawa. “Pero ang hitad, abalang-abala sa mga kalalakihang nakikilala niya. Nagpanggap na naman siyang madatung, kesyo hindi na raw niya alam kung saan niya dadalhin ang naiipon niyang pera. “Ano lang daw ba naman ang kinakain niya, sa liit niyang ‘yun, e, tatlong kutsara lang, busog na busog na siya? Ang gown daw niya, e, isang yarda lang naman ang kinakaing tela, kaya ang dami-dami niyang naiipon! “Naniniwala naman sa kanya ang nakakausap niyang mhin. Merong pumapatol sa kanya, merong nakikipaglokohan sa bulitsinang babaeng itey! “Kumita lang siya nang konti, e, ang kakyondian na niyang mhin ang inaasikaso niya. Walang kadala-dala ang hitad na ‘yun! E, nadyombag na nga siya, di ba? Dahil nadiskubre ng lalaking dyinowa niya na hindi naman pala totoong mayaman siya at nakikitira lang siya sa bahay ng isang female singer. “Hanggang ngayon, e, ganyan pa rin siya. Malanturay pa rin, mapagpanggap pa rin siyang madatung, OPM Queen ang bansuting girl sa mga kalalakihan! “Napakadaling hulaan kung sino siya, kapatid na Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday. Isa lang ang tanong ko sa inyo. Ano ba ang gusto n’yo, mahal o mura? ‘Yun lang!” pagtatapos ng aming impormante.

