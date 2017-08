Horoscope, August 21, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Simpleng selebrasyon na lang ang gawin, yayain ang kasuyo na magsimba at pagkatapos kumain kayo sa labas at manood ng sine. Sa ganyang paraan mas magiging meaningful at masaya ang iyong kaarawan. Mapalad ang 3, 15, 27, 34, 42 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Kerbana-Om.” Red at blue ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Sa pag-ibig panatiliin ang pagiging mahinahon upang hindi magkatampuhan ng iyong kasuyong maramdamin. Sa pinansyal, namomorobema ka sa salapi, ganon pa man, mararamdaman mo na ngayon ang tunay na halaga na dapat talagang may naitatabi kang pera. Mapalad ang 1, 12, 22, 34, 45 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Kurvan-Adhenan-Janan.” Green at red ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Isang kaibigan ang mangangilangan ng tulong. Agad mo siyang sakloloan. Tandaang ang mga taong tumutulong sa kanyang kapwa ay mas maraming suwerte at biyayang matatanggap. Mapalad ang 5, 14, 23, 33, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Om-Agiel-Om-Yophiel.” Orange at maroon ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Panatiliin ang pagiging tapat sa mga kliyente upang dumami ang iyong mga suki. Sa pag-ibig, kung niloko mo ng minsan ang iyong kasuyo, wag mo ng ulitin pa, baka makahalata na siya. Mapalad ang 5, 9, 18, 29, 30 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum”. Blue at yellow ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Pagkain ang magpapasigla sa araw na ito. Mag-luto ng arozcaldo, upang lalong sumarap ang pagsasamasama ng pamilya. Sa pananalapi, buenas ka sa negosyong may kaugnayan sa pagkain. Mapalad ang 2, 7, 29, 33, 46, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Namo-Namo-Aum.” Apple green at lilac ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Muli mong makikita ang isang tao na dati ng nagbigay sa iyo ng saya at suwerte. Yakapin mo siya upang muling pumaloob sa iyong pagkataon ang positive vibration. Kung hindi naman siya dumating, hanapin mo ang mga taong minsan ding nagbigay sa iyo ng magandang kapalaran at sa kanila ka makipagkuwentuhan. Mapalad ang 5, 17, 28, 33, 40 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Shanti-Beeja-Beeja-Tara.” Voiolet at orange ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — May magandang kapalarang darating. Isang dating kakilala ang bigla na lang mag-aabot ng malaking halaga. Sa pag-ibig, makuntento sa kasuyong Taurus. Mapalad ang 5, 15, 20, 29, 34 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Ananda-Vigraha-Ananda.” Blue at red ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Ngayon pa lang paghandaan na kung paano ise-celebrate ang iyong kaarawan. Sa pag-ibig, may espesyal na regalong matatanggap buhat sa iyong kasuyo na hinding-hindi mo malilimutan kahit kailan. Mapalad ang 3, 16, 21, 33, 38 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Gayatri-Devah-Om.” Maroon at pink ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Sa negosyo, simula na ang kalakal na may kaugnayan sa pagkain. Sa pag-ibig, wag ng magtampo sa minamahal, may mga walang kuwentang tao talaga na dapat mong unawain. Mapalad ang 5, 17, 26, 34, 44 at 47. Mahiwag mong mantra: “Udatta-Savitra-Om-Trata.” Violet at white ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Pahalagahan ang pamilya. Ipaghanda mo sila ng salapi para sa kanilang future. Sa pag-ibig, lagi kang may hinahanap, pero ang totoo nasa loob ng puso mo ang kasagutan! Mapalad ang 3, 13, 21, 27, 33 at 40. Mahiwaga mong mantra: “Sa pusong tapat at dalisay kusang darating ang pag-ibig at kaligayahan. Red at maroon ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Lalo kang uunlad kung matututong magpakumbaba. Sa pag-ibig, hayaan mong magkuwento at mag-bida ang iyong kasuyo kaysa sa ikaw ang laging nagsasalita. Mapalad ang 2, 11, 22, 32, 40 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Sha-Riga-Pad-Hani.” Gray at green ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Sa pag-ibig hindi dapat malungkot, may isang Gemini na naghihintay sa iyo, wag ka ng umarte –arte pa, sungaban mo agad! Sa pinansyal, hindi baling gumastos, basta ito ay para sa iyong ikaliligaya. Mapalad ang 1, 9, 18, 28, 39, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Yod-He-Vau-We”. Red at black ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Wag mo munang problemahin yong mga hindi pa naman naniningil sa mga utang na sinuungan mo. Sa pag-ibig, makakaisip ka rin ng solusyon kung paano mo mapapaamo ang iyong kasuyong topakin. Mapalad ang 2, 19, 29, 37, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Harin-Aum-Arham.” Red at green ang buenas.

