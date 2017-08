Young actor dumikit sa mga beki para makapasok sa showbiz By Cristy Fermin Bandera

NAG-APIRAN ang mga becki kapag napapanood nila sa telebisyon ang isang guwapong young actor. Nakapag-iisip ang kanilang reaksiyon, parang may alam silang kakaibang kuwento tungkol sa bagets, ano nga kaya ‘yun? Meron nga pala. Matagal na palang kilala ng grupo ng mga becki ang bagets, nakakasama pa nga raw nila ang young actor sa kanilang mga lakad nu’n, pero ngayon nga ay ibang-iba na ang ikot ng mundo ng kakilala nilang bagets. “Medyo nakikilala na siya ngayon, nagkakaroon na ng katuparan ang pangarap niyang maging artista, sinuwerte siya. Naging witness kasi kami sa mga pangarap niya. “Lahat na yata ng taong puwedeng makatulong sa kanya para lang matupad ang dream niya, e, nilapitan niya. Talagang pursigido siyang mag-artista, ‘yun ang tanging dream niya. “‘Yun ang reason kung bakit close siya sa mga becki. Hindi siya nakikipagrelasyon, gusto lang talaga niyang maging artista. Baka nga naman ang becking ka-close niya ang maging daan para sa pangarap niya,” unang kuwento ng source sa grupo. Kung nagkaroon man kuno ng encounter sa mga becki ang bagets ay harmless ‘yun. Hindi raw biktima ng matinding pangangailangan ang bagets dahil may kabuhayan showcase naman ang kanilang pamilya. “In fairness, kaya kami nag-aapiran, e, naging part kasi kami ng mga pangarap ni bagets. Alam namin na masayang-masaya siya ngayon, kasi nga, natututukan na siya ng mga camera. “E, payag nga siyang maging extra lang nu’n, e! Kahit ano lang, kahit yata nakatalikod pa siya, e, okey na, basta maging artista lang siya! Pero hindi lang ganu’n ang mga nangyayari sa kanya ngayon, sobra-sobra pa sa dream niya ang suwerteng dumating sa kanya. “Aba, bumibida na siya ngayon, ha? Naku, napakasaya niya ngayon, sa totoo lang, dahil sa wakas, e, naganap na ang matagal niyang pangarap! “Umaalon-alon na ang pangalan niya ngayon, sa totoo lang, kaya siguradong getlak n’yo na, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday kung sino ang bumibidang bagets sa kuwentong ito!” pagtatapos ng aming source.

