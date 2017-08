Heart: Sawa na ko kaya please, tama na!

NATAON sa 19th anniversary sa showbiz ni Heart Evangelista ang pag-ere ng kanyang latest GMA series na My Korean Jagiya.

Hindi niya mapigilang maging emosyonal nang mapanood niya sa VTR ang pagsisimula niya sa showbiz sa press launch ng MKJ na ginanap sa K-Pub BBQ resto sa Trinoma, Q.C.

Pangako ni Heart sa asawang si Sen. Chiz Escudero, last series muna niya ang MKJ dahil ang pagbubuntis naman ang haharapin niya matapos itong mapagpaliban ng ilang taon.

Malaking tulong ang pagiging stepmom niya sa kambal ng senador upang masanay siya sa parenting.

“Ako ‘yung panganay ni Chiz! Ha! Ha! Ha! We really get along. So it’s good,” bulalas ni Heart tungkol sa mga anak ng senador.

“Simple lang naman si Chiz so simple lang ang mga anak niya. Ako nga ang nagreregalo ng damit-damit sa kanila. Siya hindi,” dagdag pa ng Kapuso Sweetheart.

Ibinibigay niya sa babaeng anak ang kanyang alahas na ibinigay sa kanya ng ina nu’ng bata pa siya.

Tapos na rin kasi ang pangarap na bahay kaya ang pagkakaroon naman ng anak ang gusto niyang harapin. Kahit na nga bugbog siya sa pag-iipon sa pagpapagawa ng kanyang dream house ay sinisilipan pa rin siya ng ilang taong walang magawa sa buhay.

“Hindi naman ako sitting pretty sa bahay. Nag-iipon ako pag may soap. Kaya naipagawa ko ‘yon. Wala namang issue sa amin ni Chiz dahil may pre-nup naman kami bago ikasal,” rason ni Heart.

“For sure last ko na itong soap na ito para makapag-concentrate na (sa pagbubuntis)!” diin ng Kapuso Sweetheart.

Naungkat din ang patuloy na isyu sa kanila ni Marian Rivera.

“Sawa na ako. Sawa na ako. Kaya kanina, I really felt sad sa ibang reporters kanina. You know, we’re women. Empower each other. We should stop! You know, everybody around us should stop because it’s feeding everybody to hate each other!

“Honestly it’s frustrating! It’s frustrating enough. I don’t wanna to talk about what happened in the past. But coming from me, I’m already the one swallowing it. I mean, can we stop?’ Seriously…” pakiusap ni Heart.

Anyway, sa bagong soap ng aktres, kapareha niya ang Korean actor na si Alexander Lee na nakatikim ng kakaibang treatment sa paggawa ng soap sa bansa. Mapapanood ito sa Aug. 21 mula sa direksyon ni Mark Reyes.