Sigaw ng bagong girlfriend ni Jake Zyrus: mahal kita maging sino ka man! By Cristy Fermin Bandera



MAY bago nang pag-ibig si Jake Zyrus. May kapalit na si Alyssa Quijano sa kanyang puso. Tumitibuk-tibok na naman ang puso ng international singer na itinambak na sa basurahan ang dati niyang pangalan. Tanggap na tanggap daw siya ni Shyre Aquino sa kung ano at sino siya. Mahal na mahal daw siya ng girl. Kulay rosas na naman ang paligid ngayon ni Pareng Jake. May karapatan namang lumigaya si Charice Pempengco. Pagkatapos ng paghihiwalay nila ni Alyssa ay dapat lang namang makahanap siya ng babaeng makapagpapaligaya sa kanya. Ito ang inspirasyon ngayon ni Jake Zyrus, ito ang kanyang bitamina, ito ang bagong nagpapaikot ng kanyang mundo. Sana lang ay iwasan na ni Jake ang paglilitanya sa social media na naglalagay sa kanya sa alanganin. Nu’ng sila pa kasi ni Alyssa Quijano ay parang wala nang katapusan ang kanilang pagmamahalan, parang may forever, kaya nga pati ang kanyang pamilya ay kinalaban niya sa pakikipagrelasyon sa babaeng ayaw ng mga ito para sa kanya. Medya-medya lang, huwag buhos na buhos, matuto na sana si Jake Zyrus na magtira nang kahit kaunti lang para sa kanya.

Masarap lang namnamin ang salitang forever, pero marami nang nagpatunay na sa kanta lang merong ganu’n, walang forever sa totoong buhay. Pero maraming masaya sa bagong pag-ibig ni Jake Zyrus. Sa tindi ng kanyang pinagdaanan ay kailangan niya ng inspirasyon na magbibigay ng kulay sa madilin niyang mundo.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.