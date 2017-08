Kilalang male singer ginayuma ng dyowa, sunud-sunod ang inabot na kamalasan By Cristy Fermin Bandera



TUTOL na tutol ang mga kapamilya ng isang kilalang male singer sa kanyang karelasyon pero wala namang magawa ang mga ito dahil nagiging bulag, pipi at bingi ang magaling pa namang performer. Mula nang maging sila ay marami nang nangyayari sa male singer, madalas siyang magkasakit, ang dami-dami niyang nagiging problema na dati nama’y hindi niya nararanasan. Ang opinyon ng kanyang mga mahal sa buhay ay may dala-dalang kaalatan sa kanyang buhay at career ang karelasyon niya ngayon. Pero may pinakikinggan ba naman ang male singer? “‘Yun na nga, talagang bulag, pipi at bingi siya sa lahat ng mga nagmamalasakit sa kanya. ‘Yun ang mga totoong nagmamahal sa kanya, pero deadma lang siya, nagagalit pa nga siya kapag pinagpapayuhan! “Ano raw ba ang kinalaman ng mga taong ‘yun sa nararamdaman niya? Huwag na raw silang makialam, dahil hindi naman nila kayang ibigay ang pagmamahal na ibinibigay sa kanya ng girl! “Jinx ang tingin nila sa girl dahil maraming nangyayari sa buhay ni _____ (pangalan ng male singer na magaling mag-show) na ngayon lang sunud-sunod na nangyayari. “Dati naman kasi, kahit pabaya sa sarili niya ang lalaking ‘yun, e, okey lang, hindi siya nalalagay sa indulto. Pero ngayon, nakakatakot na ang mga nangyayari sa kanya sa totoo lang!” simulang kuwento ng aming source. Hindi alam ng mga taong nakapaligid sa male singer kung ano ang meron ang babaeng ‘yun na hindi niya kayang hiwalayan. Parang sumailalim kuno sa isang kakaibang kapangyarihan ang male singer dahil sunud-sunuran na lang siya sa babae. “Naku, habang maaga pa, e, kailangan nang mag-isip-isip ang male singer na ‘yun. Balansehin niya ang buhay niya. Baka mamaya, e, wala na siyang career, nganga pa siyang iwanan ng babaeng ‘yun! “Gusto ba niyang maging ganu’n ang kapalaran niya? Aba, mag-isip-isip naman siya! Baguhin niya ang takbo ng kapalaran niya!” seryoso pang komento ng aming impormante. Naman, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, nakahain na sa inyo ang clue kung sino ang nakalilimot na male performer na ito. Getlak n’yo na?

