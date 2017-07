Horoscope, July 23, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Panahon na upang bumili ng bagong cell phone. Sapagkat anomang gamit na may kaugnayan sa kumunikasyon lalo na’t powder blue ang kulay o kaya’y kulay metal ang magbibigay sa iyo ng malaking suwerte. Mapalad ang 5, 9, 14, 27, 32 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Shari-Gama-Om.” Bukod sa powder blue at kulay metallic, mapalad ka rin sa silver, white at gray.

Aries – (Marso 21-April 19) — Sa pag-ibig, upang lumigaya sundin ang tinitibok ng puso. Sa pinansyal, wag sundin ang mungkahi ng iba na mangutang, mas tama ang iniisip mong sinop-sinop lang ng kabuhayan. Mapalad ang 3, 16, 25, 34, 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: Mahiwaga mong mantra: “Yod-He-Vau-Weh.” Maroon at lavender ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Habang umuulan, laging magpahid ng pantaboy sa lamok. May babala ng karamdaman. Alalahanin mong malaki ang matitipid kung hindi ka magkakasakit. Mapalad ang 3 17, 19, 24, 34 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Joviyo-Om.” Blue at silver ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Kung magnenegosyo siguraduhin aliwalas at may pumapasok na sariwang hangin sa puwesto ng iyong kahera o lalagyan ng pera. Sa pag-ibig, mapalad ka sa isang nilalang na medyo mababa ang height at medyo chubby. Mapalad ang 6, 12, 23, 32, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dosya-Gayatri-Om.” Pink at white ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Huwag intindihin ang intriga, masisira lang ang araw mo kapag pumatol ka sa kanila. Sa pinansyal, tuloy lang ang kasalukuyang hanap-buhay, malapit na malapit ka ng yumaman. Mapalad ang 2, 17, 19, 28, 34 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Akyata-Om.” Purple at violet ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Sumama sa mga social activities, para magkapera. Sa pag-ibig, sa pagsawsaw sa politika, at pagsali sa iba pang mga social gatherings sa inyong lugar matatagpuan ang true love. Mapalad ang 7, 16, 25, 34, 43 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Vanjur-Veda-Om.” Green at magenta ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Kung laging nakatikom ang bibig mas maraming pera ang makakamit. Sa pag-ibig, magiging maligaya ang relasyon sa kasuyong Taurus. Mapalad ang 8, 11, 20, 36, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Anilam-Om.” Gold at green ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Sabihin mong lagi: “Salamat po O Lord!” sa ganyang paraan maraming suwerte ang kusang darating. Sa pag-ibig, ngayon pa lang iplano na ang gagawing pagde-date ninyo ng kasuyo sa isang pribadong lugar. Mapalad ang 9, 18, 27, 34, 44 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dosya-Om.” Gray at pink ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Laging sabihin sa sariling: “Makakapera ako!” Tingnan mo after nine days kusa ka ngang magkakapera. Sa pag-ibig, simple lang ang mantra: “Masarap na romansa at tapat na pag-ibig sumanib ka sa akin!” Mapalad ang 2, 16, 25, 29, 42 at 49. Yellow at red ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Sa produktong agrikultura at pagkain mas madaling yayaman. Sa pag-ibig, mag-ingat, may isang illicit love affair na biglang mabubuo kasabay ng masungit na panahon. Mapalad ang 3 15, 21, 34, 43 at 45. Mahiwaga mong mantra: Aum-Jai-Guro-Devah-Om.” Violet at blue ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Sa pag-ibig, ang kasuyo ay kasalukuyan ng nananabik sa iyong lambing at romansa. Sa pinansyal, mentras maraming trabaho kasabay naman nitong aangat ang libido. Mapalad ang 6, 12, 21, 34, 43 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Kubera-Regama-Mayabeeja.” Red at lilac ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — May magte-text. Isang kakilala na malaon ng may pagtingin sa iyo, may biglaang romansang mabubuo. Sa pinansyal, magpapaluwal ka na naman, umiwas sa mga kaibigang mahilig mang-buraot. Mapalad ang 5, 11, 22, 37, 39 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Babanm-Kebalam.” Gray at red ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Wag makikipagtalo sa mga makikitid ang utak. Sa pinansyal, lalong pag-igihan ang pagkukuripot upang mas mabilis kang yumaman. Sa pag-ibig, ituloy lang ang pakikipag-relasyon sa isang payat na matangkad. Mapalad ang 4, 13, 22, 31, 39 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Babanm-Kebalam.” Orange at purple ang buenas.

