Rodjun, Dianne 10 taon nang magdyowa pero ayaw pang magpakasal; bawal ding mag-live-in

ANG matagal nang magkarelasyong sina Dianne Medina at Rodjun Cruz ang guests sa launching ng bagong online shopping na Success Mall na ginanap sa PBA Café, Metrowalk kamakailan.

Sa nasabing event ay natanong namin ang dalawa kung kailan nila planong magpakasal dahil 10 taon na rin silang magkarelasyon, 29 na ang aktor at 30 na ang aktres-TV host.

“As of now wala pa, kasi nag-iipon pa po kami, kailangan stable na para handa na. Siguro, so far okay naman kami na ganito muna as girlfriend and boyfriend relationship,” sabi ni Rodjun sa amin.

Ayon naman kay Dianne, “Siguro po mga ilang years pa, pero kung ako ang tatanungin kung kailan ang kasal, siguro sa kanya (sabay nguso kay Rodjun) po manggagaling, hindi sa akin dahil ako’y naghihintay lang. But seriously po, ipon muna kami, siguro mga three to five years pa, okay na.”

Pinayuhan namin sila na kung anuman ang naipon nila ay para na lang sa future ng family nila o pampagawa ng bahay dahil puwede naman silang magpakasal ng simple lang. Engrande nga ang wedding pero pagkatapos ng kasal ay nganga naman sila.

“Oo nga po tita, thank you po sa payo,” sagot ni Dianne sa amin.

At dahil may edad na si Dianne kaya tinanong namin kung bakit hindi na lang mauna muna ang baby bago ang kasal, “Ay hindi po puwede kasi lector po ako sa church. Taong simbahan po ako,” sagot niya.

Sa madaling salita, hindi pa sila live-in sa tagal nilang magkarelasyon? “Ay hindi po, bawal po sa parents namin,” natawang sabi ng dalaga.

Hirit namin, sleep over lang muna ang ginagawa nila? “Sometimes po! Ha-hahaha! Joke!”

Pero inamin ni Dianne na sa edad niyang 30 ay pressured na siyang magkaanak kasi nga naman baka mahirapan na siyang magbuntis.

“Nagkuwentuhan nga kami ni Bea (Alonzo) sa set ng A Love To Last, sabi niya, wala pa ba kasi I think nakakuwentuhan niya si Rodjun at excited daw siya na 10 years na, sabi niya ‘oy ang tagal niyo na’.

Sagot ko nga, wala pa, wala pa talaga,” sabi ni Dianne.

Hirit ulit namin na kung three or five years pa bago sila ikasal ay baka isang anak lang ang mabuo nila dahil mahihirapan na si Dianne sa panganganak. Pero ang nakakalokang sagot ni Rodjun, “Huwag po kayong mag-alala, kapag kasal na, susunud-sunurin ko. Ha-hahahaha!”

Pero ayon kina Rodjun at Dianne okay na sa kanila ang dalawang baby para mabigyan nila ng tamang pag-aalaga, gabay at edukasyon.