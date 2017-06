Horoscope, June 27, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Upang wag malungkot, wag mag-expect ng kahit ano, sa halip, kumilos lang ng kumilos, kusang mamumunga ng maganda ang anomang bagay na iyong ginagawa. Sa pag-ibig, lakas ng loob ang kailangan upang lumigaya. Mapalad ang 8, 17, 25, 35, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Krisna-Rama-Om.” Green at red ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Marami na namang hihingi ng tulong, hindi mo sila dapat na pansinin, lalo na yong mga taong hindi naman marunong magbayad ng utang. Ngunit sa pag-ibig, dapat paglaanan ng pera ang palahinging kasuyo. Mapalad ang 3, 6, 15, 33, 39, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Anilam-Bastan-Om.” Blue at violet ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Kahit na sobrang busy sa trabaho, dapat maglaan ng oras sa love life. Kung hindi patitikimin ng masarap na romansa ang kasuyo, darating ang araw tuluyan na siyang manlalamig at mawawala sa iyo. Mapalad ang 3, 9, 18, 27, 26, at 48. Mahiwaga mong mantra: “It’s now or never.” Red at purple ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Kahit nagkaka-edad ka na, magsimula ng mas magagandang bagay ngayon. Sa pag-ibig, panatiliin ang kasuyong isinilang sa zodiac sign na Libra. Sa pinansiyal, sa produktong may kaugnayan sa high tech na kasangkapan ka yayaman. Mapalad ang 1, 5, 27, 31, 39 at 41. Mahiwaga mong mantra: “Kalil-Japa-Om.” Pink at blue ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Huwag mabahala, kusang darating ang panahong ang lahat ng bagay ay babalik sa dati nyang sukat at ayos – isang masaya at pang habang buhay na pamilya ang sa iyo ay nakalaan. Mapalad ang 4, 19, 28, 34, 38 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Babanam-Kebalam.” Yellow at green ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Marami na namang hahanga sa iyo, dapat magamit mo sila sa mga bagay na pagkakakitaan. Sa pag-ibig, may mga nagnanasa sa iyong kagandahan, ngunit sa isang naka-yellow ka mai-in love. Mapalad ang 1, 19, 28, 33, 42, at 39. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” Bukod sa yellow, ang orange ay buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Sa araw na ito may sopresang matatanggap, na ikagagalak ng puso. Sa pag-ibig, mamayang gabi, may masarap na romansang mararanasan. Sa pinansiyal, malaking halaga ng salapi ang iyong mahahawakan. Mapalad ang 5, 14, 23, 33, 42 at 49. Mahiwagang mantra: “Graha-Dosya-Jawala-Om.” White at pink ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Sa pinansyal, hindi dapat mainggit sa iba, may kanya-kanyang kapalaran ang bawat tao, ang mahalaga, maging masaya ka. Sa pag-ibig, hindi dapat hanapan ang kasuyo, dahil ikaw din ay may mga pagkukulang. Mapalad ang 3, 9, 27, 33, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Dosya-Namo-Om.” Purple at lilac ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Parating na ang suwerte, hindi mo ba nararamdaman? Iwasang sumimangot, ngumiting lagi upang mas mabilis na dumating ang magandang kapalaran. Sa pag-ibig may isang naka-red ang palihim na humahanga sa iyo. Mapalad ang 2, 7, 19, 28, 34, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Shiva-Durga-Om.” Red at black ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Mahirap talagang mawalan ng pera, kaya sa sandaling gumanda ang income, matuto mag-savings at magtipid. Sa pag-ibig ituloy ang pakikipag-relasyon sa isang Gemini. Mapalad ang 3, 12, 27, 32, 39 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Santosha-Yamas-Om.” Lilac at silver ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Tulungan ang kasuyo sa aspetong pang-materyal upang mas madali kayong yumaman. Mag-isip ng dagdag na pagkakakitaan. Mapalad ang 1, 10, 19, 25, 39 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dheemari-Gayatri-Om.” Yellow at pink ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Sa pinansyal, hindi ba’t kung minsan hindi lang pera ang nagpapaligaya, kailangan mo ring umibig at mag mahal? Umpisahan mo na ngayon, hanapin ang isang Libra. Mapalad ang 5, 18, 24, 34, 42 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Sahatsha-Sarva-Dustha-Om.” Gold at lilac ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Kahit na nararamdaman mong unti-unting kinakapos sa pera, matuto ka pa ring magtipid at magpasalamat kay Lord. Sa ganyang attitudes, pag dating ng Hulyo, muling gaganda ang pasok ng pera at sa pakikipag-relasyon habang buhay ka nang liligaya. Mapalad ang 2, 11, 25, 29, 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Pad-Me-Om.” Bukod sa green ang yellow ay buenas din.

