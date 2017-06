Horoscope, June 22, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Maraming sopresa ang darating. Bagamat may lumbay ang puso, muling liligaya ang damdamin pagpasok ng buwan ng Hulyo. Sa pinansyal, darating ang maraming pera ng hindi inaasahan. Mapalad ang 4, 8, 19, 34, 37, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dhipana-Om.” Green at gold ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Gumising ng maaga, upang maraming magawa na may kaugnayan sa pagkakaperahan. Sa pag-ibig, i-text ng “I love you, at take care” ang minamahal bago simulan ang araw at mamayang gabi bago matulog. Mapalad 3, 18, 27, 32, 38 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Jhana-Om.” Gray at pink ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Sa gabi bago matulog, imaginin ang gustong mangyari sa iyong buhay, sa bandang huli kusa ding matutupad ang iyong inimagin. Sa pag-ibig ituloy ang pakikipag-relasyon sa isang Virgo. Mapalad ang 6, 14, 27, 33, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Gorocha-Om-.” Lilac at gray ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Kung alam mong tama, ipaglaban mo. Hindi masama ang maging makulit. Sa pag-ibig, lalo pang ipadama ang concern sa kasuyo upang lalong tumibay ang pagmamahalan. Mapalad ang 3, 9, 18, 27, 30, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Harim-Hara-Om.” Maroon at pink ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Upang hindi na uli maranasan ang grabeng hirap, unahing mag-tabi bago gumasta. Sikaping wag maubusan ng salapi upang hindi ka pagsungitan ng iyong kasuyo. Mapalad ang 1, 18, 28, 34, 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dhipana-Bodhana-Om.” Violet at yellow ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Pera na naman ang problema. Itigil na kasi ang pagiging sobrang magastos at pala-utang. Pikit matang magtipid. Sa mumurahing lugar na lang i-date ang kasuyong Aries. Mapalad ang 1, 17, 27, 36, 39, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Kubera-Regama-Om.” Orange at lilac ang bueans.

Virgo – (August 23 – September 22) — Ipatupad ngayon na ang naiisip na negosyo upang yumaman. Hindi puwedeng wala kang ibang source of income. Sa pag-ibig hindi dapat maghinala sa kasuyo na wala namang ginagawang masama. Mapalad ang 8, 17, 23, 34, 40 at 47. Mahiwaga mong manrta: “Aum-Dosya-Om.” White at silver ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Ang pakikipagdaldalan sa mga kaibigan ay magsisilbing therapy. Sa mga kaibigan makatuklas ng panibagong pagkakakitaan. Sa pag-ibig, wag pagdamutan ang kasuyo, baka hindi ka na naman nya kibuin. Mapalad ang 6, 16, 19, 21, 26, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Akaye-Om.” Red at blue ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Ngayon mo na mararamdamang kinakapos ka ng pera, ganon talaga, nitong mga huling araw naging magastos ka kasi. Panahon na upang magtipid. Sa pag-ibig, ipatago ang natitirang salapi sa kuripot na kasuyo. Mapalad ang 3, 18, 21, 23, 38, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Arham-Nama-Om.” Pink at purple ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Sa pinansyal sundin ang sariling kutob upang kumita ng malaking halaga. Sa pag-ibig, kilatisin sa pamamagitan ng intuition ang lalaki o babaing papakisamahan upang ikaw ay lumigaya. Mapalad ang 6, 15, 22, 31, 37 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum- Agiel-Om-Zazel.” Magenta at beige ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Samantalahin ang pagkakataon, sa produktong butil maganda ang magiging kita. Sa pag-ibig, wag ng ipagpaliban pa ang magagawa ngayon, i-big hug at halikan ang kasuyo. Mapalad ang 4, 8, 23, 33, 38 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Gohan-Govinda-Om.” Blue at pink ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Wag hanapin sa mga bagay na wala sa iyo ang kaligayahan. Makuntento sa kasalukuyang mga ari-arian. Sa pag-ibig, upang maiwasan ang pag-iisa, kung sino ang nandyan yon na lang muna ang pagtiyagaan mo. Mapalad ang 4, 10, 18, 25, 34, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Sarva-Dosya-Om.” Lilac at purple ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Pahalagahan ang mga bagay na nasa sa iyo na. Mahalin ang trabaho, mahirap mawalan ng hanap buhay ngayon. Sa pag-ibig, pagtsagaan ang kasuyong laging naninisi, wala naman kasing ibang magtsatsaga sa ugali mo, kung hindi siya. Mapalad ang 7, 11, 29, 34, 43, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Deva-Rama-Om.” Red at pink ang buenas.

