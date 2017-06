Kailan mabubuntis ang kinakasama? (2)

Sulat mula kay Jess ng Bantug, Guimba, Nueva Eicja

Problema:

1. May ka live in partner po ako sa ngayon at magdadalawang taon na ang aming relasyon. Ang labis ko lang ipinagtataka ay kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya nabubuntis gayong panay-panay naman ang aming pagtatalik? Ang pangako ko kasi sa kanya kapag nabuntis na siya ay magpapakasal na kami. Kailan kaya siya mabubuntis?

2. At itatanong ko na rin sana kung compatible kaya kami at kami na kaya ang magkakatuluyan? At kapag kami ang nagkatuluyan magkakaroon kaya kami ng isang maligaya at pang habang buhay na pamilya balang araw? March 10, 1982 ang birthday ko at July 16, 1989 naman ang ka-live in partner ko.

Umaasa,

Jess ng Nueva Ecija

Solusyon/Analysis:

Astrology:

Ang zodiac sign mong Pisces (Illustration 2.) at Cancer naman ang ka-live-in partner mo ay nagsasabing compatible at tugma kayo, dahil kapwa kayo pinangingibabawan ng elementong water o tubig. Ibig sabihin habang patuloy kayong nagmamahalan at nagsasama, habang buhay na rin kayong uunlad at liligaya.

Numerology:

Ang birth date mong 10 at 16 naman ang live in partner mo ay nagsasabing sa sandaling nabuntis mo na siya at nakasal na kayong dalawa, tulad ng ipinapangako mo sa kanya, pagkatapos na pagkatapos ninyong makasal, mas maraming positibo at magagandang kapalaran ang kusang darating sa inyong pamilya.

Graphology:

Upang mas madaling mabuntis ang ka-live-in partner mo, bukod sa berde at dilaw, mas mainam ding lagi kayong gumamit ng kulay na pula. Sa ganyang paraan, mas mabilis na mahihinog ang punlay sa sinapupunan ng iyong ka-live-in, hanggang sa tuloy-tuloy na siyang mabuntis sa takdang panahong inilaan ng kapalaran.

Huling payo at paalala:

Jess ayon sa iyong kapalaran, kayo na ng kasalukuyang mong ka-live in ang magkakatuluyan kung saan, sa panahong itong malapit na ang tag-ulan, panayin nyo ang pagtatalik lalo na sa pagbibilog ng buwan sa July. Sa ganyang paraan, mabubuntis ang ka-live in partner mo upang paglipas ng siyam na buwan, sa 2018 sa buwan ng Marso o kaya’y Abril, isang malusog at matalinong baby girl ang isisilang at kukumpleto sa inyong samahan, hanggang sa tuloy-tuloy na kayong makasal at makabuo ng isang maligaya at pang habang buhay na pamilya

