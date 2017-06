Para sa may kaarawan ngayon: Maraming salapi ang darating. Isiping kaya ka nagtatrabaho para lumigaya, kaya wag tipirin ang sarili. Wag ding tipirin ang kasuyo – tutal birthday mo naman i-blow-out ang sinisinta sa isang mamahaling restaurant. Mapalad ang 1, 19, 23, 32, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: Aum-Brahma-Namah-Om.” Blue at orange ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Sa pinansyal, higit kang kikita ng malaking halaga kung mag-aabroad. Sa pag-ibig, wag mong asahan ang kasuyong walang pangarap sa buhay. Mapalad ang 6, 16, 27, 35, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Mandala-Om.” Pink at magenta ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Hindi ka tatanda kung palagi kang masaya. Ngitian ang mga kausap upang dumami ang pera. Sa pag-ibig, higit na sasarap ang romansa kung hahaluan ng harutan. Mapalad ang 6, 15, 24, 34, 44 at 48. Mahiwaga mong mantra: Aum-Krato-Joviyo-Om.” Green at purple ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Sa aspetong pang-pinansyal, marami ka pang magagawa upang umunlad. Simulan mo na ngayon ang pagpapayaman. Sa pag-ibig tandaang: “ang pusong laging nagmamahal, laging bata ang pakiramdam!” Mapalad ang 5, 15, 22, 33, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Savitre-Akaye-Om.” Pink at blue ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Kung sapat ang iyong pagpipilit, ikaw ay mananaig. Ganon din sa pagyaman, kung sapat ang iyong pagpipilit yayaman ka. Sa pag-ibig, hindi naman dapat na pilitin ang kasuyo sa isang bagay na hindi pa siya ready. Mapalad ang 2, 16, 25, 34, 43, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Sutra-Vasudeva-Om.” Green at red ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Kapag nawala ang inggit mas madali kang susuwertehin at yayaman. Sa pag-ibig, minsan hindi masamang sundin ang suwestyong ng kasuyo na tumahimik at magpakumbaba. Mapalad ang 1, 10, 37, 44, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Bhavantu-Madhu-Om.” Yellow at silver ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Walang perpekto relasyon dahil wala namang perpektong tao. Unawain na lamang ang kasuyo upang wag kayong magkagalit. Sa pinansyal, paglaanan ng salapi ang kalusugan at kinabukasan ng pamilya. Mapalad ang 5, 12, 27, 33, 39 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Gurudevo-Gurudeva.” White at purple ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Higit na makapagbibigay ng kapayapaan ng puso ang pagtulong sa mga nangangailangan. Ito ang lihim ng isang matagumpay at maligayang pamumuhay. Mapalad ang 6, 9, 17, 35, 45 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Mira-Miraculum-Om.” Pink at green ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Wag aanga-anga upang hindi lumagpas ang suwerte. Kapag nakakita ng pagkakataong mapagkakaperahan, sunggaban agad! Sa pag-ibig, ikaw na ang magsimula upang muling uminit ang nanlalamig na relasyon. Mapalad ang 6, 15, 24, 33, 42, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Jai-Guru-Deva-Om”. Red at beige ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Pag-igihan pang lalo ang pagmamahal sa kasuyo malaking halaga ng salapi ang mapapakinanbangan mo mula sa kanya. Wag mainip, matutong mag hintay. Ang taong marunong mag hintay ang lagi ng pinagpapala ni Lord. Mapalad ang 9, 18, 27, 33, 36, at 43. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Mohan-Grehan-Om.” Blue at pink ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Bilang pasasalamat sa tinanong magandang kapalaran habang umuulan i-blow-out ang minamahal. Yayain ang kasuyo na kumain sa labas at manood ng sine. Sa pinansyal, kapag pumasok na ang tag-ulan, lalong mas maraming grasya ang darating. Mapalad ang 1, 13, 21, 27, 30, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Om-Visnu-Purana-Om.” Red at gray ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Paminsan-minsan dapat kang mag-isa, u-pang ma-realize mo ang tunay na esensya ng buhay. Wala sa salapi ang wagas na kaligayahan. Mag hanap ng taong mamahalin ka at mamahalin mo rin sa katauhan ng isang Libra. Mapalad ang 2, 7, 16, 25, 34, at 47. Mahiwaga mong mantra: “El-Adonai-El-Elohim.” Green at violet ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Tandaang mahirap kitain ang pera kaya kaila-ngang magtipid, magtipid at magtipid pa! Sa pag-ibig, impluwensiyahan din ang kasuyo na wag gumastos ng gumastos ng walang kabuluhan. Sa ganyang paraan mas madali kayong uunlad at yayaman. Mapalad ang 5, 15, 23, 32, 41, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Vedanta-Krisna-Om.” Silver at red ang buenas.

