Para sa may kaarawan ngayon: Dahil birthday mo naman, magsuot ng kulay na red. Sa kulay na pula limpak-limpak na salapi ang matatanggap. Sa pag-ibig, muling magiinit ang relasyon – masarap na romansa ang kasunod. Mapalad ang 3, 12, 27, 34, 43 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Adonai-Elohim-Shaddai.” Blue at red ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Iwasang magyabang at tandaan ang lihim ng pagyaman: “hindi dapat ipagsabi na marami ka ng pera.” Sa pag-ibig, i-secret ring mabuti ang nakakikilig na pakikipag-relasyon sa isang Libra. Mapalad ang 6, 18, 25, 34, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Visnu-Veda-Vadya.” Beige at red ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Sa produktong pagkain kikita ng malaking halaga. Sa pag-ibig, paghandaan ang susunod na pakikipag-date sa kasuyong malupit pero masarap romomansa. Mapalad ang 6, 15, 24, 33, 36 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Tantra-Om-Savitra.” Maroon at green ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Upang yumaman hindi baling maliit ang kita, ang mahalaga kahit maliit ang kinikita mag ipon ka. Sa pag-ibig, isang Libra ang lihim na nagnanasa sa iyo. Mapalad ang 4, 10, 25, 32, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Kubera-Regama-Om.” Pink at gray ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Sa araw na ito higit sa inaasahan ang makakamit! Biglang madodoble ang kinikita. Sa pag-ibig, sopresa ang magaganap, kakaibang init at sarap ang ipadadama sa iyo ng kasuyong Virgo. Mapalad ang 5, 14, 27, 34, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Bhama-Yoti-Om.” Lilac at purple ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Wag masyadong magtiwala sa mga kaibigan. May mangungutang, pagkatapos ay hindi na naman magbabayad. Sa pag-ibig, magpatago ng pera sa kasuyong kuripot upang hindi maubos ang inyong kabuhayan. Mapalad ang 1, 13, 23, 34, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Jana-Kaliyuga-Om.” Orange at blue ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Sobrang busy ang araw na ito. Dalawa lang ang dapat mong unahin: ang tungkol sa pag-ibig at pagkakaperahan! Iwas muna sa mga bagay na walang kaugnayan sa salapi at relasyon. Mapalad ang 5, 9, 18, 27, 34, 39 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Ananda-Magra-Om.” Red at blue ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Sopresa ang darating na may kaugnayan sa salapi at pag-ibig. Sa salapi, malaking halaga ng pera ang matatanggap. Sa pag-ibig, masarap na romansa ang malalasap. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 41 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Hare-Krisna-Hare Rama.” Silver at purple ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Upang magtagumpay magpatangay sa agos ng lipunan, kapag ganyan mas maraming salapi ang kikitain. Sa pag-ibig, imbis na kontrahin ang kasuyo, sumang-ayon ka lang ng sumangayon. Mapalad ang 4, 16, 22, 31, 43 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Visnu-Purana-Om.” Peach at purple ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Sa pag-ibig, kunin ang atensyon ng minamahal, bigyan siya ng isang bagay na kulay pula. Sa ganyang paraan muling iinit ang relasyon. Sa pinansyal, panahon na upang magnegosyo ng may kaugnayan sa pagkain. Mapalad ang 3, 12, 22, 27, 35 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Kaliguya-Devah-Om.” Red at blue ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Dapat lang na paligayahin ang iyong sarili hindi iyong puro ibang tao ang iniintindi mo. Bilhin ang isang bagay na noon mo pa pangarap na magkaroon. Sa pag-ibig, wag ng magdalawang isip sunggaban agad ang kasuyong Cancer. Mapalad ang 1, 7, 19, 27, 34 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Shari-Gama-Padhani-Om.” Green at violet ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Kung talagang mahal mo ang iyong kasuyo hindi mo siya dapat bigyan ng sama ng loob! Kung lagi kayong magkasundo mas maraming suwerte at magagandang kapalaran ang darating. Mapalad ang 4, 18, 21, 28, 37 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Obre-Timbre-Om.” Magenta at lilac ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Laging i-priority ang pamilya at career, upang patuloy na magtagumpay at lumigaya. Sa pag-ibig, may kalituhan na namang magaganap, kung sino ang dapat piliin ngunit tandaan mong – sa isang Cancer ka liligaya. Mapalad ang 1, 9, 14, 23, 27 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Malka-Tetra-Om.” Blue at white ang buenas.

