SOBRANG nagre-rate rin ang programang My Deart Heart sa ABS-CBN lalo na nitong finale week dahil nga mas uminit pa ang kuwento ng buhay ng batang si Heart (Heart Ramos) na hanggang ngayon ay comatose pa rin.

Sa katunayan, mas lalo pang tumaas ang rating nitong Martes dahil nakakuha ito ng 26.3% SA national TV rating.

Samantala, hindi napanood ni Ria Atayde o Dra. Guia Divinagracia ang “Can We Still Be Friends” sa premiere night nito noong Martes sa SM Megamall dahil bumalik daw siya sa taping ng My Dear Heart.

Tinanong kasi namin kung kumusta ang outcome ng “CWSBF” nina Gerald Anderson at Arci Muñoz kung saan may cameo role nga ang dalaga.

“Didn’t get to watch po, I walked red carpet tapos back to taping na po,” sagot sa amin ni Ria.

Siyempre matatapos na ang MDH ngayong gabi kaya tinanong namin si Ria kung mabubuhay ba si Heart at paano ang set-up nilang mag-ina.

“Wala pa po day 5 script sa akin. Ha-hahaha!” mabilis na sagot ng dalaga.

Sa madaling salita, bukas ng umaga palang malalaman ng buong cast kung anong mangyayari sa ending ng My Dear Heart tulad din ng napag-usapan sa thanksgiving presscon ng Dreamscape Entertainment para sa tagumpay ng serye.

Samantala, kamakailan sa panayam ng Tonight With Boy Abunda kay Ria, naikuwento ng dalaga kung ano talaga ang estado ng relasyon nila ni Joseph Marco.

Aniya, “Kasi po si Joseph at si Arjo (Atayde) nagkatrabaho po sila sa Pure Love. And simula nu’n super naging best friend sila. And since my brother is also my best friend we became like a trio. Until dumating sa point si Joseph dadalaw na lang sa bahay hindi na para kay Arjo, para sa akin na.”

Dugtong pa ni Ria, “We hit that point. Yung friendship. Parang kuya siya sa akin.”