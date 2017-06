Paano pababalikin ang nambabaeng mister?

Sulat mula kay Zarina ng Katalbasa, Sagay City, Negros Occidental

Dear Sir Greenfield,

Mabigat po ang problema ko sa ngayon. Noong dati kasi nambabae lang mister ko pero ng sinita ko siya at nag-away kami, tuluyan na siyang sumama sa kerida nya. Sa ngayon mag-iisang buwan na siyang hindi nagpapakita. Tine-text ko siya at kino-call pero hindi naman sumasagot. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa buhay kong ito. Mahal na mahal ko ang aking asawa kaya gusto ko siyang bumalik sa amin para mabuong muli ang aming pamilya. Ano po ba ang dapat kong gawin? May paraan ba para bumalik sa amin ang nambabae kong mister? October 13, 1989 ang birthday ko at January 28, 1987 naman ang mister ko.

Umaasa,

Zarina ng Negros Occidental

Solusyon/Analysis:

Palmistry:

Buti na lang at kapansin-pansing iisa lang ang malinaw at makapal na Marriage Line (Illustration 1. arrow 1.) sa

iyong palad. Ibig sabihin kahit na sa kasalukuyan ay nambabae at hindi umuuwi si mister, umasa kang darating ding ang saktong panahong inilaan ng tadhana, kusa siyang babalik sa inyong piling upang muling mabuo ang pamilya.

Cartomancy:

Jack of Hearts, Six of Hearts at Queen of Clubs ang lumabas (Illustration 1.). Ang mga baraha ang nagsasabing nambabae lang sa ngayon si mister hindi dahil sa hindi ka na niya mahal, kundi dahil dala ng kapusukan, pero sa sandalig iniwan din siya ng babaing kinakasama niya sa ngayon, sa bandang huli babalik din siya ng kusa sa inyong piling.

Itutuloy…

