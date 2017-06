Ariella Arida maligaya sa non-showbiz bf, pero ayaw pang magpakasal

MALIGAYA at makulay ang love life ni Ms. Universe 2013 3rd Runner-up Ariella Arida. Non-showbiz daw ang boyfriend niya at private na tao kaya ayaw niyang masyadong magdetalye tungkol dito.

Ayon kay Ariella, mas gusto raw niya talaga ang lalaking hindi taga-showbiz para tahimik at walang masyadong intriga kaya ibalato na lang daw sa kanya ang aspetong ito ng kanyang buhay.

Sa presscon ng Bargn Pharmaceuticals para sa produkto nitong CosmoSkin Grapeseed Extract (GSE) at FiberMaxx Daily Fiber Supplement, dalawa sa top products ng kumpanya para sa malusog at mabuting pamumuhay, nakausap namin at ng iba pang katoto si Ariella, ang bago nilang celebrity endorser.

Dito sinabi ng dalaga na maayos at going strong naman ang relasyon nila ng kanyang boyfriend kaya wala raw katotohanan ang balitang nanliligaw sa kanya si Willie Revillame. Co-host kasi nito sa Wowowin si Ariella kaya sila nali-link sa isa’t isa.

Hindi rin daw totoo na nagkaroon sila ng relasyon noon ni Willie kaya nireregaluhan siya ng mga mamahaling bag. Totoong binigyan daw siya ng branded bag pero lahat naman daw sila sa Wowowin ay niregaluhan ng TV host.

Nang matanong kung may balak na ba siyang magpakasal very soon, sagot ni Ariella, “Yung mga ganyang bagay, mararamdaman mo na lang kasi yan, e. Lalo na sa mga girls, kung na-feel mo na that this is the right time, you’ll just do it. Pero sa ngayon wala pa kami sa ganyang level.”

Samantala, napili ng Bargn nina Nino Bautista at John Redentor Gatus, Jr. si Ariella bilang endorser ng CosmoSkin Grapeseed Extract dahil perfect daw ang qualities ng dalaga sa kanilang produkto bilang sobrang busy at active nga ito sa kanyang career, bukod pa sa mahilig din siyang tumakbo at lumangoy bilang bahagi ng kanyang fitness regimen.

Sa pamamagitan ng CosmoSkin Grapeseed Extract, nagbibigay ang Bargn ng isang definitive na solusyon sa common skin ailment na kung tawagin ay Melasma na isang kundisyon na lumilikha ng maiitim na patches sa balat na karaniwang matatagpuan sa pisngi, ilong, labi at noo, at apektado dito ang halos 90% ng mga kababaihan sa buong mundo.

Pinakaapektado raw dito ang mga babaeng tulad ni Ariella na exposed lagi sa init ng araw dahil sa kanilang outdoorsy lifestyles, lalo na yung laging nasa field.

Sa pamamagitan ng CosmoSkin GSE, natutugunan ni Ariella ang Melasma, at kitang-kita ito sa kanyang flawless complexion tuwing lumalabas siya sa TV at sa kanyang mga hosting engagements. Kitang-kita naman ito sa Pinay na Pinay na balat ng dalaga na napakakinis at pantay na pantay.

Pero sabi nga ng beauty queen-host, hindi lamang ang panlabas na anyo ang mahalaga sa Bargn sa layunin nitong ipalaganap ang health at wellness para sa lahat.

Kaya kasabay din nito ang paglabas ng FiberMaxx Daily Fiber Supplement upang i-promote naman ang good digestive health, tulungan ang lahat na pabaain ang cholesterol at fats, at para tulungan din ang lahat na i-maintain ang malusog na sugar levels. Mas maganda at mabilis daw ang epekto nito kung sasabayan din ng workout.

“Kahit gaano pa ka-busy ang schedule ng kahit na sinong tao, dapat silang mag-gym as much as upossible,” sabi ng Bargn founder na si Nino Bautista.

q q q

Kung mabibigyan ng pagkakataon gusto rin daw ni Ariella Arida ang subukan ang acting. Wala naman daw mawawala sa kanya kung mag-try siya sa mga teleserye at pelikula.

Sakaling magkakaroon ng offer sa kanya para umarte at sa tingin niya ay bagay sa kanya, tatanggapin daw niya ang hamon. Type niya raw makatrabaho si Piolo Pascual.