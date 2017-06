Juday, Piolo game na game sa reunion movie

PAREHONG game sina Piolo Pascual at Judy Ann Santos na gumawa uli ng pelikula para sa kanilang mga loyal fans.

Kahapon, muling nagkasama ang dating magka-loveteam sa media conference ng Sun Life of Canada (Philippines) para sa selebrasyon ng 4th Financial Independence Month. Nakasama nina PJ at Juday ang dalawa pa sa mga celebrity ambassador ng Sun Life, sina Matteo Guidicelli at Charo Santos-Concio.

Tinuksu-tukso nga sila ng audience nang sabay-sabay na silang humarap sa press pagkatapos ng mediacon. Kahit ang Maalaala Mo Kaya host na si Charo Santos ay halatang kinilig sa dalawang Kapamilya stars.

Ayon kay Juday, walang problema kung pagsamahin uli sila ni Piolo sa isang pelikula, kailangan lang daw pag-usapang mabuti ang project, “Siyempre, marami pang kailangang ayusin, isa na riyan ang schedule, kasi ang tagal naming hindi nagpelikula.

“Hindi pwedeng puchi-puchi lang dahil ang tagal ding naghintay ng mga taong gusto kaming mapanood uli sa big screen. So, kailangan talagang pag-usapan nang bonggang-bongga para plantaso lahat,” sey pa ni Juday.

Para naman kay Piolo, “Okay ako diyan, I’m just waiting for Juday to be ready. Sabi ko nga, si Juday, napakarami kong natutunan sa kanya, because we did a lot of shows together, marami kaming nagawang pelikula.

“Ang laki talaga ng utang na loob ko sa kanya, kung nasaan man ako ngayon, ang laki ng naitulong niya. Yung mga experiences ko sa mga past projects namin, hanggang ngayon dala ko pa rin, ina-apply ko pa rin. So for me, timing lang lahat,” paliwanag pa ni PJ.

Nagpapasalamat nga raw siya sa Sun Life dahil kahit paano ay nagkakasama sila ni Juday, lalo na kapag may mga events na tulad ng naganap kahapon. Sa nasabing mediacon, ipinalabas ang tatlong digital short films para sa Sun Shorts which will highlight the relationships that make lives #BrighterTogether.

Tatlong iba’t ibang kuwento ng pakikipagrelasyon ang binuo ng Sun Life na siguradong makaka-relate ang madlang pipol – ito ang “Waves”, “She Said, She Said” at “Sayaw”.

Ipinakita rin ang mga video kung saan ibinahagi nina Juday, Piolo at Matteo ang kanilang mga saloobin pagkatapos mapanood ang short film na natoka sa kanila. Agaw-eksena nga rito ang pagbuhos ng luha ni Juday sa “She Said, She Said” dahil talagang naka-relate raw siya sa makabagbag-damdaming kuwento ng nanay at ng anak nito.

Kahapon ni-release sa social media (www.sunshorts2.com), kabilang na ang Facebook, ang tatlong digitan short films na siguradong umaani na ngayon na sandamdakmak na views at likes.