Young actress biglang tumaba kaya natigil ang taping ng serye

ANG ganda-ganda ng mga press release nu’ng kapapasok pa lang ng isang young actress sa bago niyang network. Halos hindi siya makahinga sa sobrang kaligayahan sa napakagandang oportunidad na dumating sa kanyang career. Iba raw kasi ang feeling ng kahit sinong personalidad na nabibigyan ng pagkakataong lumabas sa nasabing istasyon, heaven daw ‘yun, dahil napapanood sila sa buong mundo. May kapasidad sa pag-arte ang young actress, maganda rin siya, may mga baby fats man siyang matatawag ay keri niya naman ‘yun. Pero anyare? Bakit hanggang ngayon ay hanggang puro press release pa rin naman ang nangyayari sa kanya? Nasaan na ang sinasabing proyektong magbibinyag sa kanya sa i-tinuturing niyang number one network? Kuwento ng isang source, “Ang totoo, e, nakapag-umpisa na siya, kaya lang, kinailangang asikasuhin pa muna niya ang face at katawan niya. May problema sa registration niya sa screen. “Sobrang laki ng itsura niya, hindi ‘yun makuha sa tamang anggulo, nagmumukha siyang tita ng mga leading men niya sa istorya. ‘Yun muna ang kailangang intindihin ngayon ng girl,” impormasyon ng aming source. Sayang naman, baka mabantilawan na ang kanyang career, dahil sa pagkakatengga nang mahabang panahon. Hindi naman siya puwedeng isama sa ibang serye dahil meron nga raw siyang pagbibidahang programa. “Wala siyang ginagawa ngayon, tengga muna siya. Waiting siya sa kung kailan uumpisahan ang taping ng seryeng para sa kanya talaga. Paano kundi siya pumayat, ano na ang mangyayari sa kanya, basta frozen delight na lang? Nakakapanghinayang naman ang girl na ‘yun na bonggang-bongga ang career nu’n sa pinanggali-ngan niyang istasyon. “Sana, maging kulay rosas na ang kapaligiran niya, huwag na sanang palaging blue, maumpisahan na sana ang seryeng siya ang bumibida,” pagbibigay pa ng clue ng aming impormante. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, alam na! At nakikihula na rin ngayon ang co-regular n’yo sa CFM na si Ching Bautista Silverio at ang kanyang mister na si Jhon, kaya ang saya-saya, di ba naman?

