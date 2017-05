Horoscope, May 27, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Maglagay ng kulay pulang rosas sa ibabaw ng mesa. Ang mga sariwang bulaklak ang magdadala ng suwerte at maraming pera. Sa pag-ibig, dahil sa mga bulaklak, muling iinit ang relasyon. Mapalad ang 6, 15, 24, 33, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Dyanam-Surya-Om.” Red at pink ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Hindi dapat na magyabang at magmalaki agad, sa halip magsikap ka lang ng magsikap hanggang sa yumaman. Sa pag-ibig, tuloy ang masayang pakikipag-relasyon sa isang Sagittarius. Mapalad ang 7, 11, 19, 23, 26, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Avayara-Om-Beeja.” Beige at black ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Hindi dapat mainis sa makulit na mga kasama, sisirain lang nila ang araw mo. Hindi mo na dapat silang pansinin ang mahalaga tumatabo ka ng malaking halaga. Sa pag-ibig, pagpasensyan ang pagigng makulit ng kasuyong Virgo. Mapalad ang 3, 18, 22, 32, 35 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Sol-Dasa-Om.” Gold at orange ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — May darating na malaking halaga ng salapi, wag namang ubusin kaagad, mag-savings upang may mahugot sa panahon ng kagipitan. Sa pag-ibig, paglaanan ng pera ang pakikipag-date sa kasuyong Libra. Mapalad ang 3, 6, 15, 33, 39, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Anilam-Bastan-Om.” Red at violet ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Hindi masamang magpakabait, pero masamang magpauto. May babala na isa na namang nagbabait-baitang kaibigan ang loloko sa iyo. Sa pag-ibig, hanggat hindi ka nagpapakatotoo walang true love na darating. Mapalad ang 2, 7, 19, 35, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Shati-Pad-Me-Om.” Green at silver ang buenas.

Leo – July 23 – August 22 — Wag mainggit, sapagkat may kakayahan ka ring paularin ang iyong sarili. Umpisahan mo ng magsikap ngayon. Sa pag-ibig, alalahanin mong higit kang mas maganda at may likas na karisma, kaysa sa ibang tao kaya di ka dapat pang hinaan ng loob. Mapalad 2, 9, 19, 28, 38, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Vai-Kuntha-Vai-Nava”. Green at beige ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Malaki ang maitutulong ng isang kaibigang Capricorn. Siya ang dapat lapitan sa suliraning may kaugnayan sa salapi. Sa pag-ibig, sa isang cute at maliit na nilalang, matatagpuan ang true love. Mapalad ang 6, 14, 22, 31, 38 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Dosya-Maigate-Om.” Lilac at Magenta ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Hindi mo ba napapansin higit kang mas mapalad sa iba? Wag malungkot, panahon na upang magsaya at magpasalamat kay Lord upang mas marami pang blessings ang dumating sa pag-ibig at sa materyal na bagay. Mapalad ang 8, 17, 25, 34, 44, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Babanam-Ke-Balam.” Green at yellow ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Sa pinansyal, isang larangan lang ang dapat pagkaabalahan upang mas mabilis na yumaman – mga produktong may kaunayan sa butil. Sa pag-ibig, upang lumigaya manatiling tapat sa kasuyong Taurus. Mapalad ang 5, 18, 27, 33, 40 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Hare-Krisna-Hare-Rama.” Red at blue ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Hindi na uso ang plastic ngayon! Laging magpakatotoo upang sa pakikipag-relasyon higit kang lumigaya. Sa pinansyal, maging tapat sa kausap upang lalo pang dumami ang iyong kliyente. Mapalad ang 2, 19, 28, 33, 37 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Agla-Agla-Aum.” Green at yellow ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Ipamigay mo na kasing lahat ang iyong mga pag-aari at kayamaman upang wag malungkot. Sa pamamagitan ng mga gawaing may kaugnayan charity natatagpuan ang inner peace at happiness. Wala sa ka-oppsite sex ang hinahanap na ligaya, kundi na kay Lord. Mapalad ang 4, 8, 17, 26, 41, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Into your hands I commend my spirit O Lord.” Red at lilac ang bueans.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Supilin ang ugaling pagiging topakin, sa halip dagdag na unawa sa kapwa ang kailangan. Ito ang maghahatid sa iyo sa pag-unlad. Unawain ding lagi ang kasuyo upang mapagbigyan ka sa iyong hinihiling. Mapalad ang 1, 4, 14, 19, 28, 40. Mahiwaga mong mantra: “Abra-Ca-Dabra.” Yellow at blue ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Huwag umasa sa mga kamag-anak, dahil wala din naman silang maaasahan sa iyo. Tama ang pagkukuripot kung pagyaman ang layunin. Sa pag-ibig aanhin ang salitang “nagmamahalan” kung pareho naman kayong walang makain. Mapalad ang 7, 17, 26, 34, 43, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Babanam-Om-Kebalam.” Pink at green ang buenas.

