Megan Young hindi pa handang magka-baby: Malayo pa yan! Enjoy lang muna! By Reggee Bonoan



MAGANDA ang papel ni Megan Young sa pelikulang “Our Mighty Yaya” na isang sosyalera at English speaking second wife ni Zoren Legaspi na kinaiiritahan ng mga kasambahay at ng mga anak ng huli. Napa-nood na namin ang pelikula sa ginanap na premiere night nitong nagdaang Lunes sa SM Megamall Cinema 1 na dinaluhan ng cast members sa pangunguna nina Megan at Ai Ai delas Alas. Mahigpit na madrasta si Megan bagay na hindi maintindihan ng tatlong anak ni Zoren na akala nila ay gusto nitong palitan ang kanilang ina na sumakabilang buhay na at kinukuha ang atensyon ng kanilang ama. Kaya in return ay hindi nila iginagalang si Megan lalo na si Sofia Andres na panganay ni Zoren dahil nagpapakamaldita talaga ang dalaga para pahirapan ang kanilang madrasta. Ang mga kasambahay naman ay bwisit din kay Megan dahil nga English speaking ito at feeling nila ay mababa ang tingin sa kanila nito bukod pa sa sobrang higpit sa loob ng bahay. Kaya tinanong namin sa dating beauty queen kung gaano kalapit sa kanya ang papel niya sa “Our Mighty Yaya.” “Medyo malayo, sa totoo lang. Iba, 360 (degress) po ‘yung character ko dito, the way kung paano niya i-handle ‘yung mga situation, iba. Straightforward din ako, pero may lambing. “My character Monique is a person of authority ‘yung ginawa ko na talagang magagalit ako. “Sa mga kasama namin, I tried to be nice, kinakausap ko ng maayos and I make sure na alam nila ‘yung mali nila by making them realize,” paliwanag ng aktres. Samantala, ayaw na ayaw palang panoorin ng aktres ang sarili na umaarte sa telebisyon o sa pelikula. “I don’t really watch myself kasi nao-awkward ako kapag pinapanood ko ang sarili ko, parang nahihiya ako kahit na matagal na ako, hindi ko alam kung bakit, parang nahihiya lang akong manood ng sarili ko. “I tried though kasi paano ako magi-improve kung hindi ko papanoorin, pero habang nanonood ako, parang (naiisip) ko, hindi ako ‘yan,” tumatawang sabi ni Megan. Pero diin ng mga katoto, very Megan naman ang karakter niya sa pelikula nila ng Comedy Queen na si Ai Ai delas Alas. “Talaga, parang there’s a part of me there na ako, pero parang there’s a part of me na hindi ako. “Hirap na hirap ako sa scenes, sobrang conscious effort, may mga scenes na after kong gawin, nasasabi ko, ‘ang sama niya.’ Parang may pinanggagalingan naman ‘yung character, may mga angst sa buhay. “Kasi sa movie, prim and proper ako kaya conscious effort, pero sa tunay na buhay, I’m a cowgirl,” pahayag ng dalaga. Ang karakter na ginampanan ni Megan sa pelikula ay hindi naman nalalayo sa tunay na buhay dahil maraming katulad niya. Lalo na yung mga madrasta na talagang ume-effort para makuha ang loob ng mga anak ng asawa nila. Pero pagdidiin niya, sa ngayon hindi pa rin siya handang magka-baby. Malayung-malayo pa raw mangyari yun. Mapapanood na ang “Our Mighty Yaya” ngayong araw, Mayo 10 mula sa Regal Entertainment sa direksyon ni Jose Javier Reyes. Samantala, walang-wala pa sa isip ni Megan ang magpakasal sa boyfriend niyang si Mikael Daez. Ine-enjoy lang daw nila kung anong meron sila ngayon, lalo na ang pagta-travel na gustung-gusto nilang gawin together.

