‘Secret cell’ matagal nang itinatago

MAHIHIRAPAN si PNP Chief Gen. Ronald Dela Rosa na pagtakpan ang nabulgar na “hidden” o sikretong kulungan ng Manila Police District Station 10 sa Raxabago, Tondo.

Napapanahon lang pero kulang pa ang pagsibak sa pwesto kina Station commander Supt. Robert Domingo at 13 tauhan ng Anti-illegal drugs unit nito. Dapat buong presinto ang tinanggal dahil alam ng lahat ng mga pulis sa ibang unit ang naturang “secret cell”, pero hinayaan lamang.

Sabi nga ni Sen. Panfilo Lacson, masahol pa sa kidanp-for-ransom at sindikato ang mga pulis na higit isang linggong hino-hostage at kinokotongan ang mga arestado.

Isipin niyo, 159 ang lahat ng police community precincts dito sa Metro Manila at 38 naman ang police stations. Kung bawat isa rito ay merong “secret cell” o kaya ay ang sinasabing “holding area” kung saan nagkakaipitan at aregluhan, aba’y windang talaga ang bayan.

Sa totoo lang, matagal nang nangyayari ito. Mas garapal noong nakaraang mga administrasyon dahil corrupt ang nasa itaas ng PNP, corrupt din lalo ang nasa ilalim.

Kaya lang, hindi katanggap-tanggap na nagpapatuloy ito ngayon sa pagbabagong hatid ni Pres. Duterte sa Malakanyang at Bato sa PNP.

Mr. President at PNP Chief, ito pong mga “magsasakang pulis”, ang totoong dahilan kung bakit malayong-malayo ang loob ng bayan sa mga pulis.

Alam nila ang nangyayaring kwartahan sa kanilang mga PCP at police station. Akala ko ba wala nang “ninja cops”?

Extortion sa mga i-nosenteng tinataniman ng ebidensya lalo na sa mga small time pusher. Kung minsan nga pati sex sa asawa ng preso pinapatulan. Isipin ninyo, isang linggo nang inaresto, wala pa rin sa blotter.

Akala ko ba may CCTV na ang lahat ng mga police station sa NCR? Isa pa, talagang hindi makatao ang masikip na “hidden cell” na ayon sa station commander ay “temporary holding area” kuno.

Pwe! Ito namang si PNP Chief Bato, wala raw kasalanan ang mga pulis niya. What is happening to you Mr. Ge-neral? (Editor: Bulag ka ba, bingi o nagtatanga-tangahan?)

Ayon sa batas, 12 oras ang taning para sampahan ka ng pulis kung kaso mo’y “light penalty”, 18 oras kapag kasalanan ay may correctional penalties at 36 hours naman kung capital offense tulad ng droga at iba pa.

Kung lalabag ang pulis, pwede siyang idemanda ng arbitrary detention sa Ombudsman at kasong administratibo naman sa PNP.

Sa kaso nitong “secret cell” ng 12 lalake at babae, dapat idemanda sa Ombudsman ng arbitrary detention ang lahat ng opisyal at pulis sa MPD Station 1. Sampahan din sila ng demanda ng PNP Internal Affairs nang di pamarisan ng iba pang PCP at Police stations sa buong bansa.

At kung maaari, itong mga mayor at ma-ging kongresista ay ma-gising at kumilos. Isa-ordinansa o isabatas na lahat ng pagdakip ng pulisya sa bawat bara-nggay sa buong bansa ay kailangang ipaalam agad sa mga lokal na opisyal para mai-record lamang ang aktwal na oras o lugar ng pag-aresto.

Maging pulis, NBI, Immigration o kaya’y AFP ang umaaresto. Sa ganitong paraan, nasusunod ang Saligang Batas na igalang ang karapatang pantao kahit sila’y akusado ng krimen.

Kung inuubos natin ang drug pushers sa bawat baranggay, dapat ding kalusin ang mga extortionist na mga pulis sa bawat presinto para tunay na tumahimik ang bayan!

