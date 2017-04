Horoscope, April 28, 2018

Para sa may kaarawan ngayon: Tandaang kapag buo ang tiwala mo sa iyong sarili, tuloy-tuloy kang uunlad at yayaman. Sa pag-ibig, i-enjoy mo lang ang pakikipagrelasyon sa isang Virgo. Mapalad ang 6, 13, 19, 27, 33, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Sarva-Dushta-Om.” Yellow at red ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Upang mas lalo pang dumami ang oportunidad ng pagkakakitaan, iwasang magalit. Sa pag-ibig, ngayon na ang panahong upang magpakaligaya. Mahiwaga mong halaman: Primerose. Mapalad ang 3, 9, 28, 31, 39 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Pad-Me-Om.” Maroon at pink ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Negosyong may kaugnayan sa prutas, tubig at likido ang dapat simulan. Sa pag-ibig, kung pagyaman at maraming salapi ang nais—piliin ang isang Capricorn. Mahiwaga mong halaman: Clover. Mapalad ang 4, 17, 26, 34, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Beejaa-Om-Avayara.” Green at blue ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Limutin na ang nakaraan, sa buwan ng Mayo ay may darating na mas masarap at mas maligayang suyuan. Simulan ang negosyong noon mo pa naiisip – kalakal na may kaugnayan sa pagkain at sa modernong kumunikasyon. Mahiwaga mong halaman: Orchid. Mapalad ang 5, 18, 27, 34, 45 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Jagat-Guro-Deva-Om.” Beige at white ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Bigyang aksyon ang anumang iniisip upang hindi ka mapagbibitangang puro pangarap ka lang. Sa pag-ibig, bawasan ang pagiging masyadong emosyonal. Mahiwaga mong halaman: Iris. Mapalad ang 4, 16, 25, 34, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Ne-Pad-Me-Om.” Red at green ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Ipagpatuloy ang pakikilahok sa mga gawaing may kaugnayan sa lipunan. Sa pag-ibig, sa isang pagtitipon mami-meet ang true love. Mahiwaga mong halaman: Sunflower. Mapalad ang 1, 19, 28, 34, 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Shari-Dosya-Om” Orange at blue ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Tapusin na agad ang mga bagay na sinimulan upang tuloy-tuloy na umunlad ang kabuhayan. Sa pag-ibig, tapusin na rin ang pakikipagrelasyon sa isang taong walang kuwenta, humanap ng isang Libra. Mahiwaga mong halaman: Jasmine. Mapalad ang 5, 8, 17, 23, 32, at 41. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Shanti-Toshasi-Om.” Gray at beige ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Hindi mo ba nahahalata, sinasamantala nila ang iyong kabaitan? Wag magtiwala kung kani-kanino. Sa pag-ibig, isa lang ang dapat pagkatiwalaan – ang kasuyong Aquarius. Mahiwaga mong halaman: Aloevera. Mapalad ang 7, 16, 22, 25, 34 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Manno-Vanaspatir-Om.” Black at green ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Sa pagpapakabait at pagpapakumbaba ay mas lalo kang uunlad at liligaya. Sa pag-ibig, alagaan ang pakikipagrelasyon sa isang Cancer. Mahiwaga mong halaman: Cactus. Mapalad ang 2, 17, 26, 35, 39 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Yena-Devasya-Om.” Green at white ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Sa bawat pagsubok nagkukubli ang malaking tagumpay. Wag susuko, walang dapat gawin kundi ang magpatuloy ng magpatuloy hanggang sa umunlad at lumigaya. Mahiwaga mong halaman: Palmera. Mapalad ang 1, 4, 13, 28, 34, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aim-Avira-Virma-Om.” Pink at orange ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Ituloy mo lang ang ginagawang mga pagsisikap, malapit na malapit ka nang umunlad. Sa pag-ibig, wag hayaang lumayo ang kasuyong Taurus. Mahiwaga mong halaman: Bamboo. Mapalad ang 4, 17, 22, 35, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Nahme-Om-Naiva-Me.” Green at yellow ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Kakaibang produktong na wala pang nakakaisip ang dapat simulan. Sa unique na negosyo ka yayaman. Sa pag-ibig, sa tabing-dagat ay may masarap na romansang maraanasan. Mahiwaga mong halaman: Rosemary. Mapalad ang 3, 17, 22, 34, 43, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Deva-Om.” Lilac at orange ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Mamayang gabi sabihin sa sarili hanggang makatulugan, “Umuunlad at lalo pa akong yumayaman!” Gawain mo ‘yan gabi-gabi sa loob ng isang buwan, sa ganyang paraan kusa mangyayari sa iyo ang nasabing pag-unlad at pagyaman. Mahiwaga mong halaman: Waterlily. Mapalad ang 5, 8, 23, 32, 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Every day, in every way, I’m getting richer and richer!” Red at green ang buenas.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.