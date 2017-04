Andi ipinako sa krus ng paghusga: Wala siyang dapat sisihin kundi ang sarili niya! By Cristy Fermin Bandera

SA wakas, nauntog din sa katotohanan si Andi Eigenmann na hindi siya nakatagpo ng kaibigan-kakampi sa social media, isang kaaway pa nga ang nakita niya. Hindi nakaganda para sa kanya ang tiwa-tiwayway niyang hinaing na kung minsan ay kargado pa ng pagmumura, lalong hindi siya nakakita ng mga kakampi sa sobrang panglalait niya kay Jake Ejercito, sa halip ay sa kanya pa nga nagbalikan ang lahat ng mga salitang ibinato niya kontra sa ama ng anak niya. Burado na ang Twitter account ngayon ni Andi, deactivated na, baligtarin man ng kahit sino ang mundo ngayon ay wala nang Twitter account ang kontrobersiyal na aktres. Tama lang ang naging desisyon ni Andi. Lalo lang siyang mababaon sa limot kapag ipinagpatuloy pa rin niya ang pananakit kay Jake Ejercito sa pamamagitan ng social media. Hindi ‘yun naging bentahe kay Andi para maisiwalat ang kanyang saloobin, du’n pa nga siya ipinako sa krus ng paghusga, palagi kasing nagpapatalo sa kanyang emosyon si Andi. Bumalik man siya sa pagtu-tweet ay siya na ang may pananagutan du’n, siya na mismo ang naglalapit sa kanyang sarili sa apoy para masunog siya, walang ibang puwedeng sisihin si Andi Eigenmann kundi ang sarili lang niya.

