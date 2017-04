Matteo hinding-hindi isusuko ang pagmamahal kay Sarah: I love her! By Ervin Santiago Bandera

MULING pinakilig ni Matteo Guidicelli ang mga tagasuporta nila ni Sarah Geronimo sa mga naging pahayag niya tungkol sa relasyon nila ng Pop Princess. Pinatunayan ni Matteo sa panayam sa kanya ng Tonight With Boy Abunda kung gaano talaga niya kamahal ang kanyang girlfriend at kung hanggang saan ang kaya niyang gawin para sa dalaga. Nang tanungin kung ano ang isang bagay sa buhay niya na hinding-hindi niya igi-give up, ang naging tugon ng binata ay, “My love for my girlfriend.” Pinapili rin siya kung si Sarah o ang “promise of heaven”, “Both,” ang kanyang naging sagot. Ayon sa ilang netizens at Popsters na nakapanood ng nasabing episode ng TWBA, ramdam na ramdam nila ang tunay at wagas na pagmamahal ni Matteo para kay Sarah kaya naniniwala sila na ibinigay na ng mga magulang ng singer-actress ang kanilang blessing sa relasyon ng dalawang Kapamilya stars. Chika pa ni Matteo, love na love rin daw ni Sarah ang Italian food kaya saktung-sakto raw ang bagong bukas na restaurant niya sa Cebu, “During the opening and on my birthday, she was there also. She loves Italian food. I love her, more than love her—does that make sense?” Sa isang interview, inamin ni Matteo na nagdarasal siya na sana’y si Sarah na nga ang babaeng nakalaan para sa kanya at umaasa siya na sa kasalan din mauuwi ang kanilang relasyon. Pero aniya, sa ngayon ay wala pa talaga silang balak ni Sarah na magpakasal, marami pa raw silang gustong gawin sa kanilang buhay at career. At alam din daw niya na hindi pa ito ang tamang panahon para kay Sarah na lumagay sa tahimik. Natatandaan namin nang huli naming makachika ang Pop Princess, ang ideal marrying age daw para sa kanya ay 30, and this year ay 29 na siya.

