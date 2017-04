Bela boto kay Angel para sa ex-bf: Magkaibigan naman sila noon pa! By Reggee Bonoan Bandera

MUKHANG boto naman si Bela Padilla kay Angel Locsin para sa ex-boyfriend niyang si Neil Arce. Matapos naming ibalita rito sa BANDERA ang tungkol sa pagbabakasyon nina Neil at Angel sa Hongkong kasama ang ilang malalapit na kaibigan, marami na ang nangungulit sa young producer kung totoo bang sila na ng Kapamilya actress. Kahapon, inilabas namin dito ang pakiusap ni Neil nang makausap namin siya sa presscon ng “Luck At First Sight” na huwag munang pag-usapan si Angel pero nangako siya na kakausapin niya kami tungkol sa isyu pagdating ng tamang panahon. Co-producer ang N2 Productions nina Neil at Boy2 Quizon sa nasabing pelikula na pinagbibidahan nina Bela at Jericho Rosales. Nang makausap namin si Bela pagkatapos ng presson ng “Luck At First Sight”, hindi man niya diretsong sinabi, mukhang may alam siya sa lovelife ng kanyang ex-boyfriend. Sabi ng aktres sa amin, “Hindi ko nga po alam na magkasama sila, narinig ko lang po kanina rito, may nagtanong. Wala pa pong nag-confirm sa akin, pero kung totoo man happy naman ako para sa kanila.” Wala naman daw nababanggit si Neil tungkol dito, “Hindi kasi ako nagtatanong, ayokong magtanong,” dagdag pa ni Bela. At ipinaalala namin sa dalaga na nu’ng huli namin siyang nakatsikahan ay nabanggit niya na lumalabas si Neil at ayaw niyang sa kanya manggaling, pero wala raw siyang ideya na si Angel nga iyon. “Opo, alam kong nagdi-date siya, pero ayokong sa akin manggaling kasi baka mali, eh. Well kung si Angel man ‘yun, masaya ako para sa kanya, mabait naman si Angel talaga and friends naman sila at may pinagsamahan naman sila dati pa. Kami rin ni Angel friends saka nakakasama na namin siya nu’ng kami pa ni Neil,” nakangiting pahayag ng dalaga. Samantala, mas maganda nga siguro ang relasyon ng ex-lovers ngayon dahil smooth sailing ang working relationship nila unlike noong sila pa na may mga hindi napagkakasunduan kapag nagdi-diskusyon tungkol sa pelikulang binubuo nila. “Dati po kasi nagkakapaan baka may masabing hindi maganda at may masaktan, ngayon kapag hindi gusto ang sinasabi ko, binabaril kaagad niya, na okay lang kasi wala na akong iisipin pa. Work lang lahat,” kuwento ni Bela. Diretsong tanong uli namin kay Bela kung sino ang kasama niyang nanood ng Coldplay concert kamakailan dahil may mga nakakitang kasama rin niya si Neil, “Marami po kami kasi palipat-lipat ako, kasama ko sina Neil, sina Piolo (Pascual), sina direk Joyce (Bernal), sina Zanjoe (Marudo).” E, sino naman ang kasama niya pagkatapos ng concert na kumain sa labas, “Nyahahahaha! Marami po kaming magkakasamang kumain sa labas, ‘yung grupo rin namin nina Zanjoe,” natawang sabi sa amin. At dahil may Angel Locsin na si Neil, siguro ay mababawasan na ang pagsasama nila ni Bela maliban kung tungkol sa trabaho ang pagmimitingan nila. Sa madaling salita, si Zanjoe na talaga ang My Deart Heart ni Bela? Kailan din kaya sila aamin?

“Naku, wala pa po, sabi ko nga, let’s wait kapag tapos na ang My Deart Heart,” saad ng dalaga.

Hayan, pareho nang may pangako sina Bela at Neil sa amin, kaya aabangan namin ‘yan.

