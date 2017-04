Kris sa mag-inang producer ng #TripNiKris: Na-yuck talaga ako! Oh my God, first & last na yun! By Reggee Bonoan Bandera

MATAGAL nanahimik si Kris Aquino tungkol sa mga inilalabas na press release ni Konsehal Renan Morales, anak ng producer na si Rhodora Pascual Morales, na may namumuong relasyon sa pagitan nila. Si Mrs. Morales o Madam Doray, ang nag-produce ng travel show ng TV host-actress na #TripNiKris. Bukod dito ay may lumabas pang ipinasusundo raw ni Madam Doray si Kris ng chopper at Rolls Royce para raw hindi mahuli sa taping nito ng #TripNiKris na kinunan sa bayan ng producer sa Nueva Ecija. Lahat ng ito ay dinedma ng TV host dahil bilang paggalang sa kanyang producer na nagtiwala’t gumastos sa #TripNiKris na umere na nitong Linggo sa GMA. Nag-trending ito nationwide dahil umabot sa 16.6K tweets ang kanilang ginamit na hashtag, pero natalo naman sa ratings game both sa AGB-Nielsen at Kantar Media ng katapat nitong programa na Gandang Gabi Vice. Una naming nakatsikahan ang aming source at tinanong namin sa kanya kung sadyang super rich si Madam Doray dahil ayon kay Kris ay na-delay ang bayad sa kanya para sa show. “May pera (sila) pero mahilig magyabang. Sumosobra minsan sa kuwento, basta gusto nilang sumikat,” sabi ng aming kausap.

Isa pang source ang nakachikahan namin tungkol sa chopper at Rolls Royce na hatid-sundo raw si Kris sa taping.

“Asan ang chopper at Rolls Royce? Kilala mo naman si Kris, kung meron naka-Instagram kaagad ‘yun. Waley naman,” mabilis na sabi sa main. At tungkol naman kay Renan na nanliligaw daw at nagpadala pa ng bulaklak kay Kris at nagdi-date na raw sila ng TV host ay natawa lang ang aming source. “Si Renan, matagal ng gustong mag-artista, lahat gagawin ng ina (Madam Doray) para sa anak, kaso hindi pa natutuloy ‘yung pelikulang gagawin nila (at ipo-produce nila),” pahayag sa amin. q q q Heto na nga, isang araw pagkatapos maipalabas ang #TripNiKris ay sumabog na si Kris at nagkuwento kay Ms. Jo-Ann Maglipon, editor in chief ng PEP. Ito ang nabanggit ni Kris sa pagka-delay ng bayad sa kanya, “I swear, super na-delay ang bayad, isa yun (kaya turn-off ako). Ang press release nila, big time na big time sila.” Tungkol naman sa ginanap na presscon ng mag-inang Doray at Renan noong March 16, 2017 na ginanap sa Club Filipino para sa kanyang special two-hour travel show, “Nagpa-presscon sila para sa sarili nila. Sarili nila prinomote nila, not me.” Nu’ng natapos na raw i-shoot ng Queen of All Media ang #TripNiKris ay hindi na siya nakipag-communicate pa sa kanyang producer, sabi ng TV host, “I have no involvement with them. Okay, super nagamit ako because the son wants to be vice-governor of Nueva Ecija. Super use-me-in-a-sentence talaga ang nangyari.” Kuwento rin ng aming source, hindi nagustuhan ni Kris ang mga headline na naglabasan sa mga dyaryo tulad ng, “Anak ng produ ng Trip…Kris in love na raw sa car racer na ex ng mga sexy star.” May nagsulat pa raw ng, “Ito rin palang si Mister Renan ang nagpadala ng flowers and balloons kay Kris na ibinintang noon kay QC Mayor Herbert Bautista.” Talagang lukang-luka raw ang TV host sa kuwentong ito, sabi ng aming source. At inamin din ni Kris na nagpalit na siya cellphone number, “I changed my number. Kasi, sabi ko, ayaw ko nang makausap. Kasi na-turn off talaga ako. Na-yuck talaga ako. Talagang, oh my god, first and last!” Tinanong namin ang aming source kung bakit ngayon lang nagsalita ang TV host, bakit hindi siya kaagad sumagot sa mga paratang sa kanya. “Ayaw kasi ni Kris masira ang show kasi nga naman pinag-produce siya at bilang paggalang na rin kay Madam Doray,” katwiran sa amin. Sa madaling salita, wala nang kasunod pa ang #TripNiKris dahil nga ang mama na nina Joshua at Bimby ang nagsabi na ‘yun na ang una’t huli! Anyway, bukas ang pahinang ito para sa panig nina Madam Doray at Konsehal Renan.

