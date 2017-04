Bela Padilla naiipit kina Neil Arce at Zanjoe Marudo

GULONG-GULO kami rito kay Bela Padilla dahil maraming nakakita na ang kasama niyang nanood sa Coldplay concert ay ang ex-boyfriend niyang si Neil Arce. Naroon din daw si Zanjoe Marudo sa parehong puwesto ng mag-ex.

Pero may nakakitang nagkasama rin sina Bela at Zanjoe after the show. Sabagay, nabanggit naman ng My Dear Heart star na same section sila nina Z at Neil sa panonood ng Coldplay kaya tinukso siyang ang haba-haba ng hair niya.

Nabanggit din ng aktres na naging bestfriend sila ni Neil kaya hindi niya basta maiiwasan ang lalaking naging bahagi na ng buhay niya.

E, bakit hindi na lang sila magbalikan kung ganu’n? Sa tingin namin ay mahal na mahal pa rin siya ni Neil dahil kung hindi, e, ipagpo-produce pa ba siya nito ng pelikula?

Hindi kaya nalilito si Bela kapag minsan ay sila ang magkasama ni Neil at kapag taping naman ng MDH ay sila naman ni Zanjoe ang magka-bonding?

Sige Bela at Zanjoe, aabangan na lang namin kung kailan kayo aaming dalawa, ha? He-hehehe! Sapilitan na ba?

Anyway, mas inaabangan talaga ngayon ng mga manonood ang My Dear Heart kumpara sa programang Destined To Be Yours ng GMA 7 dahil nagtala ng 29.5% ang una at 16.7% lang ang huli.

Maging sa Metro Manila ay nangunguna ang My Dear Heart sa rating na 31.3% versus 18.5% at sa Urban naman ay 30.4% gayung naka-18.5% lang ang katapat na programa.

Bukod kina Bela at Zanjoe ay kasama rin sa My Dear Heart sina Nayomi Ramos (Heart), Ria Atayde, Erik Quizon, Joey Marquez, Susan Africa, Rio Locsin, Loisa Andalio, Mark Oblea, Jameson Blake, Rubi-Rubi at ang batang kaibigan ni Heart na si Enzo Pelojero alyas Bingo at si Ms. Coney Reyes.