Aaron naiyak habang nagkukuwento tungkol sa magulang

NAGMARKA ang karakter na Paeng sa The Greatest Love na ginagampanan ni Aaron Villaflor.

Tulad ni Amanda (Dimples Romana) ay kasama rin si Paeng sa bina-bash sa social media bilang pasaway na anak ni Gloria (Sylvia Sanchez) kaya sa thanksgiving presscon ng TGL ay hiningan ng komento si Aaron kung ano ang nararamdaman niya sa tagumpay ng kanilang programa at sa kanyang mga hater.

“Mas hate na ngayon si ate Amanda kaysa sa akin kasi bati na kami ng nanay ko. Ha-hahaha!” natawang sagot ng binata.

“Actually, nagpapasalamat ako sa karakter ko, sobrang blessed nga ang role ko kasi from black, he went to gray, ngayon puti na so ‘yun na talaga, clear na ako, tanggap na kung ano ang buhay ng Alegre ngayon.

“Happy ako sa project na ito at hindi ako nagdalawang-isip para tanggapin ito, thank you Ms. Ginny (Ocampo, business unit head) dahil bago ko tanggapin ang project na ito, pinag-usapan namin ang karakter ko and I’m so thankful and blessed dahil maganda ang journey ni Paeng.”

Hindi raw negatibo ang dating kay Aaron ng mga nababasa niyang violent reactions sa social media dahil ibig sabihin ay epektibo siya sa karakter niya bilang si Paeng at higit sa lahat alam niya na may mga tao na nakaka-relate sa karakter niya.

“Sa lahat ng mga nagagalit kay Paeng o nakakaintindi kay Paeng for sure meron ding silang puso para sa mga nasaktan nila at binibigyan din sila ng pagkakataon para mag-sorry sa mga nasaktan nila at iyon ang nagyari sa akin dito (kuwento ng TGL),” pahayag ni Aaron.

Nabanggit din ng aktor na mami-miss niya ang masayang samahan nila sa TGL, kasama na ang staff and crew.

“Oo, sobrang mami-miss namin ‘yung kulitan namin sa set, ‘yung lagi kaming nagkakantahan, ‘yung nagla-live ako parati sa set tapos ipo-post sa Instagram. Marami kaming mami-miss talaga,” masayang sabi ni Aaron.

Naging emosyonal din ang binata nang mapag-usapan ang tungkol sa kanyang pamilya, lalo na ang kanyang mga magulang. Napaiyak ang aktor habang inihahayag niya ang pagmamahal sa pamilya.