Bela kay Zanjoe: Kine-claim ko na sa utak ko na kilig na kilig ako sa kanya!

CONCEPT ni Bela Padilla ang istorya ng pelikulang “Luck At First Sight” kung saan makakatambal niya si Jericho Rosales mula sa Viva Films at N2 Productions ni Neil Arce.

“Akin po ‘yung ideas, pero pinasulat namin sa iba ‘yung script sa mga kaibigan namin kaya sobrang baby ko po itong movie, kasi ‘yung ‘Camp Sawi’, kay Neil ‘yun, concept niya ‘yun. So itong ‘Luck At First Sight’, tinulungan niya ako,” paliwanag ng aktres.

Dagdag pa ng dalaga, “Gusto ko talagang mag-work kasi parang anak ko, eh. Pero hindi ko ito kuwento kasi hindi ako naniniwala sa suwerte. Nakakatawa nga kasi tungkol sa luck itong movie namin ni Echo, tapos hindi naman ako nanininwala.”

Samantala, halos lahat ng artistang babae ay gustong gumanap na Darna lalo na nu’ng ibinalitang hindi na puwede si Angel Locsin dahil sa sakit nito sa likod.

“Honestly, kung may pa-audition, mag-o-audition po ako. Lahat ng Pilipina ay dream role ito, hindi lang ng mga artista.

“Pero for me, I wanna see a new face sana to do the role, hindi na artista, parang nakaka-excite. Dapat fresh face talaga. Pero kung may audition, mauuna ako sa pila,” tumatawang sagot ng leading lady ni Zanjoe Marudo sa seryeng My Dear Heart.

And speaking of MDH ay tinanong ang aktres kung kinikilig ba siya sa mga eksena nila ni Zanjoe sa seryeng umeere ngayon sa ABS-CBN, “Personally po kasi, ang process ko, kapag kilig scene, I have to feel kinikilig talaga ako sa kanya, so alam ko naman most actors are like that.

“So, unang eksena pa lang namin kine-claim ko na sa utak ko na kilig na kilig ako sa kanya and I’m lucky kasi everybody was saying on set and our bosses congratulate us na our chemistry came out so real, so hindi ako nahirapan at nakita ko rin siya na um-effort to make the scene work,” pahayag ni Bela.

At para matuloy ang nararamdamang kilig ay tinanong si Bela kung sasama siya kay Zanjoe kung sakaling yayain siya nitong lumabas, “I’m single now,” kinikilig na sagot ni Bela.

At dahil kaliwa’t kanan ang trabaho ngayon ni Bela ay pagod na pagod na raw siya minsan pagdating ng bahay pero kailangan niyang maglinis ng katawan, lalo na sa face dahil ito ang puhunan ng lahat ng artista.

Kamakailan ay nagkaroon ng contract signing sina Bela at Mr. Harold Lapuz, Vice President for Marketing ng KB.

Sabi ni Bela, “Since wala na akong time dumaan ng derma so I have to take care of my skin and luckily that KB Skin Whitening got me as their brand ambassadress, I need to eat healthy now. Mas conscious na ako sa kinakain ko kasi napapansin ko puro sweets and oily food ang kinakain ko.”

“Ang ibang products nila ay KB Glutanac, Rosehips, Collagen at Premium Whitening Lotion,” pahayag ni Bela.

Samantala, tawa naman nang tawa si Bela nu’ng tuksuhin namin sila ni Zanjoe kung sila ang magkasamang manonood ng Coldplay concert sa SM MOA Grounds sa Abril 4, “Ay hindi po, hiwalay kaming pupunta, wala naman po kaming usapang sabay kami. Kasama niya po ‘yung friend niya. Ako po ‘yung make-up artist ko, si Josh.”

Supposedly, si Neil Arce ang kasamang manonood ni Bela noong hindi pa sila hiwalay ,“Before po, kami ang magkasama, e, hindi na kami, so iba na ang kasama niya. Nakakatawa nga kasi same section kaming tatlo (Neil at Zanjoe),” kuwento ng aktres.

Hmmmm, sino kaya ang kasabay ni Bela pag-uwi o magyaya sa kanyang mag-coffee or late dinner after ng concert?