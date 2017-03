Dennis, Carla, Lovi, Heart sanib-pwersa sa Mulawin vs Ravena By Jun Nardo Bandera

PINANGUNAHAN nina Dennis Trillo, Heart Evangelista, Carla Abellana at Lovi Poe ang lead cast ng bagong GMA telefantasya na Mulawin vs. Ravena. Ipinakilala ang iba pang bubuo ng programa sa isang espesyal na presentasyon nu’ng Lunes sa Studio 7 ng GMA. Sa mga naunang balita, kasama si Tom Rodriguez sa fantasy series. Natuwa nga ang fans niya dahil makakasama niyang muli sina Dennis at Carla after ng My Husband’s Lover. Kaso namatayan ng tatay si Tom kaya kailangan muna niyang lumipad patungong Arizona. Sa kabataang artista naman, ang loveteams nina Miguel Tanfelix at Bianca Umali at Derrick Monasterio at Bea Binene ang bahagi ng programa. Join din sa cast si Kiko Estrada. Ang iba pang makakasali sa cast ng MVR ay sina Nova Villa, Roi Vinzon, Joko Diaz, Valerie Concepcion, TJ Trinidad, Dion Ignacio, Bobby Andrews, Angelu de Leon, Chynna Ortaleza, Wynwin Marquez, Charee Pineda at David Licauco. Sina Dominic Zapata at Don Michael Perez ang mga director ng Mulawin vs. Ravena.

