Assunta laging ipinagdarasal na sana’y mabuntis na: Pero wala pa rin!

HILING ni Assunta de Rossi na dinggin ng Diyos ang dasal niya na magkaanak na sila ng mister niyang si dating Cong. Jules Ledesma. Taun-taon ay ito ang wish ng aktres pero feeling niya ay ayaw pa siyang pagbigyan.

Hindi naman naiirita si Assunta sa tuwing tinatanong siya tungkol sa kanyang pagbubuntis. Wala naman daw siyang magawa dahil naiintindihan naman niya ang mga taong gusto silang magka-baby ni Jules lalo pa’t they’ve been married for 15 years.

Open naman daw sila ni Jules na mag-undergo sa mga makabagong teknolohiya ngayon para magka-baby. In fact, pinag-uusapan na nila ang lahat ng possible ways.

“But I can’t say it kung ano kasi pini-prepare ko ang body ko. Ang number one priority ko talaga muna is my well-being. Kasi kahit gumastos ka ng ilang milyon kung ang katawan mo ayaw or hindi kaya, alam mo ‘yun? You’re not healthy, basically,” say pa ng bida ng pelikulang “Higanti.”

Pag-amin ni Assunta sa amin, lahat daw ng pampa-infertile ay nasa katawan niya dahil na rin sa mga stress sa buhay niya. Una na ang pag-aasikaso sa 800 wor-kers nila sa kanilang 28 million sq.m. na lupain sa San Carlos for the last 10 years.

Kung anu-ano na raw ang tumubo sa katawan niya, “Nagka-myoma ako, nagka-endometriosis ako. Mababa ang matris ko. Hindi ako maka-produce ng cervical mucus masyado. E, wala. Over the years, isa-isa inaayos namin. Pwede naman ayusin.”

Dahil diyan, mahabang proseso pa raw ang hihintayin niya para mabuntis the natural way. Positive siya na magkaka-baby pa sila ng asawa. We asked her kung okey lang ba sa kanya ‘yung sistema na magkaroon ng surrogate mother ang baby nila ni Jules.

“I really don’t know. I’ll cross the bridge when I get there. I mean, pwede kong sabihing oo. Pwede ko ring sabihing hindi. Pero baka in the end pwede akong magpalit ng isip, ‘di ba? Maski adoption, I really don’t know the answer for that,” aniya pa.

Hindi naman daw niya maiaalis kay Jules na maghanap na ng anak sa kanya since he’s already 56 years old. Kaya hindi siya naiinis o naiiyak kapag “nagpapaalala” na si Jules tungkol sa baby.

Sa ngayon daw gusto na lang niyang ayusin ang condo nila sa Ortigas. Nag-hire na siya ng interior designer na manggagaling pa sa ibang bansa

“Parang pangalawang bahay na namin ‘yun. Naka-condo rin kami ngayon. E, sardinas na kami. Kaya we have to transfer to a bigger place. Maybe that’s also the reason bakit wala pa rin kaming baby hanggang ngayon. Saan mo siya patutulugin? Same condo pa rin. Pero wala kaming balak na ibenta ‘yun. Bibili lang kami, a bigger place in Makati,” sabi ni Assunta.

May mansion sina Assunta at Jules sa San Carlos kung saan marami silang mga kasambahay na siyang nag-aasikaso roon. For sure, donyang-donya si Assunta sa kanyang mansion.