Horoscope March 23, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Susuwertehin ka sa araw na ito kung magsusuot ng religious article na gawa silver. Sa alahas na silver sasagana ang kabuhayan. Sa pag-ibig, makatutulong ang antigong silver upang makasumpong ng pang-habang buhay na pakikipag-relasyon. Mapalad ang 5, 18, 23, 28, 39 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Visnu-Purana-Om.” Bukod sa silver buenas din ang red.

Aries – (Marso 21-April 19) — May malaking halaga ng salapi na darating. Matutong magtipid upang hindi agad maubos ang pera. Sa pag-ibig, panahon ngayon ng mga Aries, ibig sabihin anomang kilos ang iyong gawin may ligaya at masarap na romansang darating. Mapalad ang 5, 9, 23, 35, 45, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dosya-Gayatri-Om” Blue at red ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Ang ginagawang pagsasakripisyo sa ngayon ay may malaking gantimpala sa araw ng bukas. Sa pag-ibig at pananalapi, basta’t patuloy kang nagsisikap aayon din sa iyong kagustuhan ang kapalaran. Mapalad ang 7, 14, 22, 31, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Gorocha-Om-Sandapha.” Brown at gray ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Huwag gumawa ng masama para lang yumaman. Sa umpisa lang maganda ang pandaraya, ngunit kapahamakan din ang dulot nito sa dakong huli. Sa pag-ibig, aanhin ang limpak-limpak na salapi kung kamumuhian ka naman ng iyong mga kamag-anak. Mapalad ang 1, 13, 26, 35, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Jeva-Om-Jhana-Om.” White at green ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Hindi dapat maging emosyonal. Tandaaan ang kasabihang: “Walang personalan, pera-pera lang!” Sa pag-ibig, wag seryosohin ang kasuyong Leo, paluluhain ka lang niya. Mapalad ang 2, 8, 19, 25, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Mohan-Karan-Om.” Green at yellow ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Habang umiinit ang panahon malaking halaga ng salapi ang kusang darating. Sa pag-ibig, panatiliin ang pakikipag-relasyon sa maperang Aquarius. Mapalad ang 6, 17, 27, 36, 39, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Kubera-Aum-Regama.” Red at lilac ang bueans.

Virgo – (August 23 – September 22) — Hindi dapat tumunganga at tanggapin na lang ang mga nangyayari. Kung hindi palalaguin ang salapi paano ka yayaman? Sa pag-ibig kung hindi lalambingin ang kasuyo hindi sasarap ang romansahan. Mapalad ang 1, 13, 26, 35, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Jeva-Jhana-Om.” White at green ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Ituloy ang binabalak na pamamasyal. Sa lmalayong pook makakaramdam ng relaxation at peace of mind. Kapag may peace of mind sa pag-ibig at sa salapi mas marami pang suwerte at buenas ang kusang darating. Mapalad ang 2, 10, 29, 34, 39, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Adonai-Elohim-Om.” Lilac at blue ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Sa panahon ngayon kumilos lang ng kumilos, imbis na mag-kuwenta agad ng kinikita. Sa pag-ibig, hindi dapat hanapan ang kasuyo, dahil ikaw din naman ay maraming pagkukulang. Mapalad ang 8, 17, 26, 35, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Krisna-Krisna-Rama-Om.” Purple at yellow ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Wag intindihin ang mga naninira at umiintriga sa iyo, ituon ang mga araw at oras sa panahong itong papalapit na ang Holy Week sa kabanalan. Sa pag-ibig, pagpasensyan ang pagiging sumpunin ng kasuyo – lilipas din yan pagsapit ng buwan ng Abril. Mapalad ang 3, 18, 22, 32, 35 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Sol-Dasa-Om.” Gold at orange ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Huwag makipag-landian sa iba, may babala ng pagtataksil. Manatiling tapat sa kasuyong Cancer. Sa pinansyal, dagdag na gastos ang dulot ng nalalapit na graduation day. Isa alang-alang at ipriority pa rin ang pagtitipid. Mapalad ang 6, 18, 27, 36, 40 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Harim-Haribol-Aum.” Pink at purple ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Unti-unti mo ng natatanggap ang mapait na nakaraan! Magpakalango sa tagumpay, i-blow-out ang sarili. Sa pag-ibig, wag mo ng intindihin yong mga taong hindi naman sa iyo nagmamahal. Mapalad ang 4, 15, 22, 35, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Yama-Soda-Vinda-Rama.” Red at orange ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Maiibsan ang problema dahil sa isang kapamilya na tatangap ng malaking karangalan. Sa pag-ibig, may masarap na pamamasyal na magaganap na makapagdadagdag pang lalo ng suwerte at magandang kapalaran. Mapalad ang 1, 19, 28, 33, 37 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Nahmeh-Aum.” Orange at black ang buenas