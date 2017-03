Jason Francisco nagtitinda ng bigas habang walang project By Reggee Bonoan Bandera

PAGBEBENTA ng kaban-kabang bigas ang pinagkakaabalahan ngayon ni Jason Francisco habang wala pa siyang regular na TV show. Kung hindi kami nagkakamali, huling napanood si Jason sa number one teleseryeng FPJ’s Ang Probinsyano ni Coco Martin at parang special guest lang din siya roon. May litratong ipinost ang aktor sa kanyang Facebook account nitong Huwebes na umani ng mga negatibo at positibong komento mula sa netizens. Pero mas marami pa rin naman ang humanga sa komedyante dahil umabot sa 1.7K likes at 152 shares ang kanyang FB post. May mga nagkomento na bakit daw naghubad pa si Jason sa kanyang selfie photo habang nasa likod niya ang mga kaban ng bigas na may caption na: “Bili na kayo ng bigas mga mahal ko, bagong ani are! Wampor lang isang kabs (kaban) #riceislove #dinorado.” Ano raw ba ang ibinebenta ng aktor, ang mga bigas o ang hubad niyang katawan? He-hehehe! In fairness may mga netizens ang nagsabi na ang kinis-kinis daw ni Jason at in fairness, ang guwapo raw ngayon ng mister ni Melai Cantiveros. Komento nga ng isang netizen, “Huy, bakit ang hot mo na?” Habang ang ibang followers ni Jason ay nagtatanong kung saan ang puwesto ng tindahan nila ni Melai at oorder daw sila ng 10 kaban. May isa namang nagsabi ng, “Buti pa si Jason puro pa cute ang alam gawin, si Melai puro work ang alam. peace!” At least hindi pabigat si Jason kay Melai na maski na wala siyang pinagkakaabalahan ngayon sa showbiz ay may negosyo naman siyang inaasikaso. Marami nga ang bumilib at sumaludo sa komedyante dahil pinatutunayan nito na isa siyang responsableng ama. Lalo na nga ngayong magiging dalawa na ang anak nila ni Melai na maswerte namang may regular show pa rin sa ABS-CBN, ang morning show na Magandang Buhay kasama sina Karla Estrada at Jolina Magdangal.

