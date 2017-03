P25 umento sa wage earner sa Western Visayas OK na By Liza Soriano Bandera

MAGANDANG balita. May karagdagang P25 sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Western Visayas. Nagpalabas ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng wage order na nag-aatas ng karagdagang P25 sa arawang minimum na sahod sa nabanggit na rehiyon. Nagsagawa ang RTWPB ng public consultation at hearings matapos magsumite ng petisyon ang Philippine Agricultural, Commercial and Industrial Workers’ Union (PACIWU)-TUCP sa DOLE Region VI noong Agosto nang nakaraang taon na naging dahilan upang magbigay ng karagdagang sahod. Ang pagtaas ng sahod ay inaprubahan ng National Wages and Productivity Commission (NWPC) noong Pebrero 17 at magkakaroon nang bisa 15 araw matapos itong maipalathala sa lokal na pahayagan. Sakop ng bagong Wage Order No. 23 ang mga manggagawa sa pribadong sektor na tumatanggap ng minimum na sahod sa anim na probinsiya ng rehiyon na binubuo ng Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Guimaras at Negros Occidental. Sa commercial at industrial sector, ang mga establisimentong may mahigit 10 manggagawa ay makatatanggap ng karagdang P25 samantalang ang mga kompanyang hindi lalampas sa 10 manggagawa ay makatatanggap ng karagdagang P15. Sa agrikultura, parehong tatanggap ng karagdagang P15 ang mga manggaggawa sa plantation at non-plantation. Hindi naman sakop ng bagong wage order ang mga kasambahay at ang mga nagbibigay ng personal na serbisyo, dahil sila ay sakop ng Wage Order No. RBVI-D.W. 1 na inisyu ng RTWPB noong Disyembre 2015. Hindi rin sakop ng bagong wage order ang mga manggagawa sa mga rehistradong Barangay Micro Business Enterprises (BMBEs). Director Salome

O. Siaton

OIC –Regional

Director

DOLE VI May nais ba kayong isangguni sa Aksyon Line? Maaari kayong sumulat sa aming tanggapan Aksyon Line c/o Inquirer Bandera, MRP bldg., Mola st. cor. Pasong Tirad st., Makati City o kaya ay mag-email sa jenniferbilog@yahoo.com.ph or jenniferbilog97@ gmail.com.

Hangad ng Aksyon Line na buong puso namin kayong mapaglingkuran sa abot ng aming makakaya.

