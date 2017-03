Arci Muñoz ayaw pang makipag-date kahit maraming manliligaw By Reggee Bonoan Bandera

ISA sa pinagkaguluhan ng entertainment press pagkatapos ng media conference ng bagong reality talent show ng ABS-CBN na I Can Do That ay si Arci Muñoz na game na game sumagot sa mga personal questions. Unang inusisa kay Arci ay kung bakit ba talaga sila naghiwalay ng kanyang boyfriend (of four years) na si Badi del Rosario, ang lead vocalist ng bandang Mr. Bones at Boneyard Circus. Ang kawalan ng oras sa isa’t isa ang pangunahing dahilan daw kung bakit naghiwalay ang dalawa kaya tinanong si Arci kung mas pinili ba niya ang career over lovelife, “Actually, kaya naman po talagang pagsabayin, kaya lang ang daming factor talaga, hindi lang time,” sambit ng aktres. Sa tanong namin kung seloso si Badi, “Hindi naman, okay lang.” Hirit namin baka siya ang selosa, “Ay hindi, sobrang cool ko nga.” Kinulit namin kung ano pa ang ibang factors ng paghihiwalay kasi masyadong mababaw kung time lang ang dahilan ng break-up, “Basta po. Ha-hahaha!” tumatawang sagot ng dalaga. Hindi raw nakikipag-date ngayon ang dalaga maski na may mga nanliligaw sa kanya ngayon, “Hindi po, saka hindi pa ako nakakapag-move on, mahirap ‘yun,” katiwran ng dalaga. Inamin din ng aktres na isa rin daw siguro sa dahilan ng hiwalayan nila ni Badi ay dahil sa, “Sobrang tagal na rin po siguro.” Sa madaling salita, nagkasawaan na sila? “Hindi naman po siguro,” sambit ni Arci. Inamin ng aktres na hangga’t maaari ay ayaw niya ng showbiz boyfriend dahil na rin sa mga nangyayari sa showbiz friends niya, “May pagka-weirdo po ako, kaya baka hindi nila ako maintindihan, in a good way naman siguro.” Nabalitang magkasama silang pumunta sa ng kanyang ex-BF dahil hinahanap daw siya ng daddy ni Badi na si Prince Bolkiah, “Friends lang po kami, ako lang kasi ang alam na girlfriend ng daddy niya, saka pareho pa rin naman kaming trying to move one, saka happy naman po siya for me at for my career,” kuwento pa ni Arci. Dagdag pa, “Saka kung mahal ka talaga ng tao, maiintindihan kung ano ‘yung gusto mong gawin.” Hoping din ang aktres na sila pa rin ni Badi ang magkatuluyan sa future, “Sana sa totoo lang, kasi siya ‘yung nakikita kong gusto kong makasama.” Sa tanong namin kung ano ang nagustuhan niya kay Badi, “Para po kasi akong lalaking version niya, magkasundo kami sa lahat ng bagay, sa music, naiintindihan ako, kasi may pagka-weirdo.” Kung tutuusin ay hindi na kailangang magtrabaho pa ni Arci dahil mayaman ang boyfriend niya, “Ngek, ano ‘yun? Anong mangyayari sa sa akin, hindi nga, gusto ko itong ginagawa ko. Saka hindi ko naman siya binoypren dahil doon (sa pera). Kaya naging kami kasi magkasundo kami sa lahat ng bagay. “Ayoko po ng ganu’n na wala akong gagawin. Ang boring ng life pag ganu’n. Paano kung hindi kami magkatuluyan, e, di san ako?” katwiran ni Arci. Biniro si Arci na “hopya” siya ngayon dahil hindi siya nakikipag date sa iba, “Oo naman kasi mahal ko pa naman ‘yung tao, four years din yun,” katwiran ng dalaga. Tinanong namin kung sinabi niya kay Badi na, “can we still be friends?” na titulo ng pelikulang gagawin nila ni Gerald Anderson. “Ay opo, nu’ng i-present sa akin ‘yan, hindi ko pa alam ang istorya, umoo na ako kasi alam ko akong-ako ‘yun. Totoo po, sinabi ko sa kanya (Badi) ‘yan, hayun naka friendzone ako,” tumatawang sabi ni Arci. At dahil member na rin ng camp sawi si Arci ay sa trabaho niya lahat ibinubuhos ang kalungkutan niya para raw makapag-move on agad siya. Tulad nga nitong I Can Do That kung saan hahamunin sila na gawin ang iba’t ibang challenges na gagawin ng mga grupong ipi-feature sa programa. Ang I Can Do That ay nilikha ng Armoza Formats ng Israel at nagawan na ng lokal na bersyon sa 20 bansa sa buong mundo.

