Ria Atayde handa nang lumaban kay Coney Reyes

KAPALITAN namin ng mensahe si Ria Atayde noong Linggo habang nagte-taping siya ng teleseryeng My Dear Heart at inamin niyang pressured siya ngayon dahil sobrang challenging ang papel niya sa pagbabalik niya sa kuwento bilang anak ni Coney Reyes. Base sa nakaraang episode ng MDH, bumalik na nga si Ria bilang si Gia na anak ni Dra. Margaret Divinagracia (Coney) pero tila hindi na siya ‘yung mabait na anak tulad ng unang labas niya sa pilot week. Nang magkita na ang mag-ina ay ang talim ng tingin ni Gia kay Dra. Margaret na ikinagulat nito dahil ang buong akala niya ay magiging okay na sila. Pero nagulat ang doktora dahil sa sa kalabang hospital pumasok ang anak na nagtapos din ng Medisina sa ibang bansa. Nagdayalog pa si Ria ng, “Kaya kong pagalingin ang batang iyon!” na ang tinutukoy ay si Heart (Nayomi Ramos) na hanggang ngayon ay comatose pa rin. Oo nga, challenging ang papel ni Ria dahil lalabas na siya ang kontrabida sa buhay ng ina at mas lalo pa sigurong titindi ang galit ng dalaga kapag nalaman niyang anak pala niya si Heart na itinakas ni Dra. Margaret dahil hindi nga siya boto kay Jude (Zanjoe Marudo), ang dating boyfriend ni Gia (ama ng anak niya) na inakala niyang patay na. Mensahe namin kay Ria noong Linggo na malayo ang papel niyang Gia sa una niyang seryeng Nigning bilang si Teacher Hope na mabait at sweet. “Oo nga po tita, sobrang pressure ako, pero nagpapasalamat po ako sa Dreamscape (Entertainment) kasi I feel more special kasi they believe na kaya kong gawin. Kaya pressure talaga,” sagot sa amin. Oo nga, knowing Dreamscape business unit head na si sir Deo Endrinal, hindi niya ipagkakatiwala ang mabigat na papel kung hindi kaya ng artista niya. At kahit si Ms. Coney ay bilib na bilib kay Ria. Isang taon pa lang sa showbiz si Ria at ikalawang serye pa lang niya ang My Dear Heart kaya nabibilisan kami kung ikukumpara sa kuya niyang si Arjo Atayde na inabot ng limang taon bago nabigyan ng magandang break. At dahil araw-araw na ang taping ni Ria ng My Deart Heart ay hindi na siya makakasama sa pag-alis ng pamilya nila patungong Orlando, Florida ngayong Abril para panoorin ang kapatid niyang si Gela Atayde bilang miyembro ng Encienda Poveda Dance Group na lalaban sa International Cheerleading Union Worlds Competition as Philippine Representative na gaganapin mismo sa loob ng Universal Studios Florida. Anyway, abangan ang pagtutuos ng mag-inang Gia at Dra. Margaret sa My Dear Heart pagkatapos ng FPJ’s Ang Probinsyano.

