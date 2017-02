Kilalang aktor balahura sa katawan, pati kuwarto umaalingasaw sa baho By Reggee Bonoan Bandera

IISA ang komento ng mga nakakadalaw sa bahay at nakakasama sa out of town/country ng isang kilalang aktor, “dugyot siya.”

Ito parati ang topic ng kuwentuhan ng mga nakakasama ng aktor sa trabaho, hindi raw ito malinis sa katawan, pati sa mga gamit ay burara ang male star. Minsan daw ay inabutan ng mga kaibigan niya ang aktor na may kasamang babae sa kuwartong tinuluyan nila sa isang out of the country show at dahil late nagising ay nagmamadali lang daw itong nagbihis at nagpabango. “Hindi siya naligo o nag-toothbrush man lang, idinaan sa yosi at pabango para hindi maamoy na galing sa kama,” kuwento ng source namin na nakasama ng aktor. Maging sa bahay daw nito pagdating ay huhubarin na lang basta ang sapatos at iitsa sa isang sulok at saka magyayayang uminom ng beer habang nakikinig sila ng sounds. Nanghihinayang daw sila sa pad ng aktor dahil maganda raw ito, minimalist ang konsepto, kaso ang dugyot naman. Kung saan-saan daw nakalagay ang mga gamit at pagpasok daw nila sa kuwarto ay may kakaibang amoy kaya lumabas sila agad. In fairness, walang masamang bisyo ang aktor, hindi siya nagdodroga o nagsusugal, inom lang talaga ang weakness niya at kapag nalasing na, kung saan-saan na lang sumasalampak. Hmmm, hindi kaya ito ang dahilan kaya walang tumatagal na girlfriend ang aktor – ang pagiging dugyot niya? Pero kapag nakikita naman siya sa showbiz events ay ang bango-bango at maayos naman ang suot, in fairness, hindi halatang dugyot siya, huh?

