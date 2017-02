Male celebrity walang respeto sa press, maangas sumagot By Reggee Bonoan Bandera

HINUHULAAN ng mga katoto ang isang male star – hindi raw ito sisikat nang todo dahil sa pinaiiral niyang magaspang na pag-uugali. Hindi nagustuhan ng ilang kasamahan sa panulat ang mga sagot ng aktor sa mga tanong sa kanya ng entertainment press dahil presko raw at walang galang. Pakiramdam daw nito ay kaedad lang niya ang kanyang mga kausap. Ang mayabang na dating at kawalang-galang sa matatanda ang naging dahilan din kung bakit nawalan nang gana sa kanya ang TV network na una niyang pinuntahan at nang walang maibigay na project ay lumipat sa kalabang istasyon. Ilang taon na sa nilipatang network ang aktor, pero hindi pa rin siya nabibigyan ng sariling project, puro lang siya support. Wala rin naman kasing lalim ang kanyang pag-arte.

Puro lang siya pa-cute sa ka-loveteam niya, e, hindi naman puwede ang ganu’n lagi. Naunahan pa siyang sumikat ng nakasabayan niyang aktor noong nasa kabilang TV network pa siya dahil nagbibida na ito ngayon.

Actually bossing Ervin, tayo ang unang nakapansin sa aktor na ito, dahil nga magaspang at mayabang sumagot at walang galang. Natatandaan mo pa ba ‘yung isang pocket presscon na pinuntahan natin ilang taon na ang nakararaan? (Naku, Reggee, kilalang-kilala ko siya! Ha-hahaha! – Ed)

