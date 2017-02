Ria Atayde balik-My Dear Heart: Hindi na po ako aalis!

TUWANG-TUWA at talagang inabangan ng followers ni Ria Atayde sa social media ang kanyang pagbabalik sa seryeng My Dear Heart bilang si Gia na ipinalabas na noong Miyerkules pagkatapos ng FPJ’s Ang Probinsyano.

Bago pa umere ang MDH ay nag-post na si Ria ng, “Guess who’s back don’t forget to watch #MDHLigtas after#FPJAPPagsubok tonight.”

Matatandaang pinaalis si Gia ng kanyang inang si Dra. Margaret Divinagracia (Coney Reyes) para mangibang-bansa (Europe) kaya inakala ni Ria na hindi na siya kasama sa istorya, nag-asawa na rin kasi ng iba ang ex-boyfriend niyang si Jude (Zanjoe Marudo) na ama ni Heart (Nayomi Ramos).

Tinext namin ang baguhang aktres kung magtatagal na siya sa serye o guest appearance lang, “Actually, babalik naman po talaga ako tita, hindi na po ako aalis, I’m back for good. Hindi ko pa po puwedeng sabihin (ang mangyayari sa karakter niya), pero maganda po ‘yung kuwento nu’ng character ko, it’s a 180 degree change from the old personality of my character.

“I’m very happy of course but very pressured kasi po ang bigat nu’ng character, pero kayang-kaya naman. Ha-hahaha!” masayang sabi ni Ria.

Walang binanggit sa amin ang dalaga kung aagawin ba niya ang ex-boyfriend niyang si Jude sa asawa nitong si Clara (Bela Padilla) at guguluhin ang kanilang buhay. Tipid na sabi ni Ria, “More on my relationship with my mom (Coney) po ang focus ko.”

Cliffhanger ang eksenang parehong nasa hospital sina Gia at Jude habang nasa gitna nila ang kaluluwa ng anak nilang si Heart na napatingin sa kanyang ina.

