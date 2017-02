Ano pang silbi natin sa MTRCB…patuloy pa rin ang kalaswaan sa tv!- Mocha By Reggee Bonoan Bandera

HABANG sinusulat namin ang kolum na ito ay hinihintay pa rin namin kung natuloy ba ang pakikipag-usap ng sexy singer na si Mocha Uson kay MTRCB Chairwoman Rachel Arenas tungkol sa mga ipinaglalaban niyang pagbabago sa ahensia. Balitang magre-resign na raw kasi ang blogger-singer bilang Board Member ng MTRCB dahil hindi parang hindi raw siya sinusuportahan ng mga kasamahan niya sa ahensiya sa paglaban sa sex and violence sa telebisyon. Nauna nang inireklamo ni Mocha ang mga programang The Better Half ng ABS-CBN na pinagbibidahan nina Shaina Magdayao, JC De Vera, Denise Laurel at Carlo Aquino (pagkatapos ng It’s Showtime) at Ipaglaban Mo na napapanood tuwing Sabado ng hapon. Partikular na tinukoy ni Mocha ang rape scene sa Ipaglaban Mo at ang haba ng halikan at nakapatong na babae sa lalaki sa The Better Half. Gusto ring ipatanggal ni Mocha ang SPG o Strong Parental Guidance rating sa MTRCB dahil inaabuso na raw ito ng TV networks, ito raw ang dahilan kung bakit naipapalabas pa rin ang mga teleserye o drama series na maituturing na soft porn na pangunahing problema raw sa mundo ng telebisyon. Ayon kay Mocha, “Kahit anong gawin ko na magkaroon ng pagbabago sa MTRCB at sa mga palabas na programa, wala ring mangyayari, iisa lang ako sa board members. “Trenta ang board members, ang iba pa roon ay mga nakaupo na rati pa sa rating administrasyon at may mga nakasanayan na po silang ginagawa roon. May mga iba roon na hindi sang-ayon sa pagbabago.” “Kaya bakit pa tayo nasa MTRCB ngayon? Bakit pa? Ano pang silbi natin sa MTRCB kung wala ring pagbabago…na patuloy pa rin ang kalaswaan, violence, kung hindi rin pala susunod ang mga pamunuan, ang mga board member sa direksiyon ng ating bana na magkaroon ng pagbabago. “Sayang lang din ang mga tax na ibinabayad sa amin kung nakalulusot din ang mga malalaswang eksena na ipinagmamalaki pa ng mga TV network. Ngayon kung ayaw nila sa pagbabagong ito dahil sa may mga taong ayaw ng pagbabago, magre-resign po tayo, but I will still help and serve our country voluntarily,” aniya pa. Para sa amin, karapatan ni Mocha na mag-resign, pero parang mali lang na basta na lang siyang nagdedesisyon porke hindi nasunod ang mga gusto niyang mangyari. Hindi ba puwedeng pag-usapan muna nila nang masinsinan ang problema bago siya magdesisyon at bago siya mag-ingay sa social media?

