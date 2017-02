Kilalang celebrity huli sa akto: tumatawad sa mga bazaar By Reggee Bonoan Bandera

SUKI pala sa Greenhills bazaar ang kilalang personalidad na kilala ng lahat na puro branded ang gamit. Sa hindi sinadyang pagkakataon ay nakita namin ang kilalang personalidad (hindi niya kami nakita) na bumibili ng mga damit ng pambata sa ground floor ng Shoppesville na duda namin ay para sa mga apo niya. Yes, marami nang apo si kilalang personalidad, sobrang spoiled nga sa kanya and take note, tumatawad pa siya, huh? Kaya hindi totoong buy lang siya nang buy maski mahal. Ang alam kasi ng mga taong nakakakilala sa tinutukoy naming personalidad ay pawang branded ang mga gamit na sa ibang bansa pa niya binibili tulad na rin ng press releases niya kapag ini-interview siya. Oo nga naman, hindi mo nga naman pag-iisipan na namimili rin sa bazaar ang kilalang personalidad dahil puro mamahalin ang mga gamit niya, kabilang na ang kanyang mga damit at accessories. Sabagay, may kilala rin kami na milyonarya pero sa mga tiangge namimili at pinipili pa nga ‘yung mga sale na ang press release niya sa lahat nang nakakausap niya ay para sa mga kasama niya sa bahay, ‘yun pala ipamimigay niya sa staff ng asawa niya na executive sa isang TV network. Going back sa kilalang personality, since pambata naman ang mga pinamili niya ay hindi naman na siguro pag-iinteresan ng mga makakakita kung saan niya ito binili.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.