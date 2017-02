Sunshine nag-aalala kay Diego: Nandito lang kami para sa kanya!

INAMIN ni Sunshine Cruz na nababahala siya sa nangyayari ngayon kay Diego Loyzaga, anak ng ex-husband niyang si Cesar Montano kay Teresa Loyzaga na naglabas ng sama ng loob sa ama sa pamamagitan ng Instagram.

Pagkatapos ng grand presscon ng seryeng Wildflower ng ABS-CBN ay tinanong si Shine tungkol dito.

Aniya, “My kids love and very proud of Diego, I’m just here to support him, nandito kami nagmamahal sa kanya, marami kami. Eversince naman I’m close to Diego and Teresa.

“Dumadaan lagi sa bahay si Diego kasi nakikipaglaro ‘yan ng PS4 at VR sa mga kapatid niya sa akin, at nu’ng New Year, dumaan din kasi nasa Australia si Teresa, mahal naming ‘yan, napakabait na bata niyan,” ani Sunshine.

Base sa IG post ni Diego, matindi ang galit nito sa kanyang tatay dahil hindi raw nito tinutupad ang mga pangako sa kanya at higit sa lahat, hindi raw siya kinilala bilang anak simula pa noong ipanganak siya ni Teresa.

“As a tita and very close to him, siyempre, malungkot ako sa nangyayari sa kanya, I’m really worried about him. Mga kapatid niya texted him and I also message him na nandito lang kami. Mahal ko si Diego at mahal ko si Teresa,” pahayag ng aktres.

Nag-uusap naman daw sina Sunshine at Teresa pero hindi na nagbigay pa ng detalye ang aktres tungkol dito.

Sa kabilang banda ay sobrang nagpapasalamat si Sunshine sa ABS-CBN dahil nasama siya sa seryeng Wildflower kung saan makakasama niya ang hinahangaang aktres na si Maja Salvador.

“Isa sa paborito kong aktres sa kanyang henerasyon si Maja, kaya maraming salamat sa ABS-CBN at sa RSB unit ni direk Ruel S. Bayani,” say ni Shine.

Sa Lunes, Peb. 13 na mapapanood ang Wildflower mula sa direksyon ni Onat Diaz. Kasama rin dito sina Tirso Cruz III, Priscilla Meirelles, Wendell Ramos, Vin Abrenica, RK Bagatsing, Joseph Marco at Aiko Melendez.

Samantala, muling nag-post si Diego sa Instagram ng maanghang na mensahe laban sa kanyang ama, kalakip nito ang resulta ng bagong drug test na ginawa sa kanya.

Nilagyan niya ito ng caption na: “2/3 test na pinagawa mo sa ‘kin. Ano pa ngayon @cesar_montano, adik pa ako? GUSTO MO NG ISA PA PARA KUNTENTO KA NA?!”

Nauna rito, nagtataka raw si Diego kung bakit ipinipilit ng tatay niya na isa siyang adik, sabi pa nga nito sa kanyang kontrobersyal na Instagram post, “Pang-limang drug test na ipinagawa niyo sa ‘kin LAHAT negative pero lakas pa rin ng loob mo na pagbintangan akong adik. Ano pa ngayon? Ano pang intriga gusto mong gawin?”