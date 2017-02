Echo di kayang lokohin ang asawa; wala pa ring planong magka-baby

“ANG Valentine’s day naman, puwede mong i-celebrate everyday, right?” Ito ang pahayag ni Jericho Rosales nang makatsikahan namin sa shooting ng pelikula nila ni Bela Padilla na “Luck At First Sight” sa may Tandang Sora, Quezon City kamakailan.

Pareho raw kasing may trabaho sina Echo at asawang si Kim Jones sa mismong Araw ng mga Puso, “May work, eh. May shooting kami. Hindi makakapag-selebra ng Valentine’s day,” anang aktor.

Pupunta raw si Kim sa Fashion Week sa Paris, France at pagbalik naman daw nito sa bansa ay agad din itong umalis para sa commercial shoot nito sa Bangkok, Thailand.

Kuwento ng aktor, “Ngayon nandito siya, pero alis lang siya ulit for Paris kasi Fashion Week na, mabilis lang ‘yun. At saka pag nag-celebrate kami sa bahay lang din, hindi rin kami lumalabas. This year, may exception lang.”

Tatlong taon ng kasal sina Jericho at Kim pero wala pa sa plano nila ang magkaroon ng anak, “Parang hindi pa lang namin priority. May time pa naman, eh. Bata pa naman si Kim,”sabi nito.

Sa tanong namin kung hindi ba natutukso ang aktor sa mga nakakasama niya sa pelikula o mga nakikilala niya, “Well, kailangan ingatan mo rin ang sarili mo, ingatan ang puso mo dahil may mga masasaktan.

“When I got married, na-deal ko na ‘yang mga bagay na ‘yan na this is the end of your pagiging binata. And ‘yung mga kalokohan on the side or whatever, goodbye ka na d’yan. Anuman ang mga pantasya mo, this is a better thing for me. Kasi to marry the girl of your dream, I’m in a good place.

“And I got to work with rom-com (movies), dami kong nakakatrabaho, pinapakilig namin ang mga tao, pero pag-uwi ko, I have my own story,” katwiran ng aktor.

In fairness, wala namang record na naging two-timer si Jericho dahil sa edad na 18 ay kilala na namin siya, lalo na noong naging girlfriend niya sina Angelika dela Cruz at Kristine Hermosa na pareho ring malapit sa amin.

Isa pang nakakapigil din sa pagkakaroon nila ng anak ay dahil gusto pang mag-aral ni Echo ng pagpo-produce ng pelikula at sana raw ay maumpisahan na niya ito, bukod pa ‘yan sa bago niyang teleserye sa ABS-CBN.

“Plano ko sa New York (mag-aral), kung puwede, pero kung hindi sa UP na lang para hindi na lumayo. Kasi, matagal ko nang plano ’yun. Pero this year talaga. Parang gusto ko nang tapusin ’yung procrastination ko, eh,” katwiran ng aktor.

Tungkol naman sa pelikula nilang “Luck At First Sight” ay tinanong siya kung okay lang na naroon din sa set ang ex-boyfriend ni Bela na si Neil Arce, isa sa producer at may-ari ng N2 Productions.

“Neil is very ano, eh, hindi naman sila nagbigay ng ganun’g atmosphere sa set na, alam mo ‘yun? Kumbaga alam ko naman na may relationship sila, but hindi naman ako (nakaramdam) sa set na ‘yung hindi ako makagalaw.

“But then, Neil opened up also, naging parang magkaibigan kami. Minsan, nagkita na kami sa labas, once or twice I think. Then, pumunta siya dito (shooting), so naging magbarkada na kami.”