Sylvia umamin kay Vice: Binu-bully ako ng mga anak ko! By Reggee Bonoan Bandera

NAKIPAGKULITAN ang mag-iinang Sylvia Sanchez, Arjo at Ria Atayde kay Vice Ganda sa programa nitong Gandang Gabi Vice na mapapanood ngayong gabi sa ABS-CBN. Aliw na aliw si Vice sa pambubuking ng mga anak ni Ibyang sa kanya kapag nagte-text dahil kinokorek siya ng mga ito at ipinakita pa sa GGV ang palitan nila ng mensahe. Nagulat si Ibyang dahil hindi niya expected na ilalabas iyon, bigla tuloy siyang nahiya, pero ipinaliwanag naman niya na talagang nagpapaturo siya kay Ria pagdating sa English kasi nga hindi naman niya ito lengguwahe sa araw-araw. “Mahilig talaga akong i-bully ng mga anak ko, pero kapag nagalit na ako, tahimik na sila,” say ni Ibyang. Malalaman tuloy ng publiko kung anong klaseng samahan mayroon ang mag-iina kapag wala sa harap ng kamera at kung paano rin magalit ang bida ng The Greatest Love sa mga anak kapag hindi siya pinapansin. Sobrang proud naman ang magkapatid na Arjo at Ria sa nanay nila dahil mahusay itong artista at aminado silang nagmana sila rito, idol raw talaga nila ang kanilang mommy. At hindi lang sa pag-arte mahusay ang mag-iina, maging sa pagsayaw ay hataw ang mga ito, nagpakita pa nga sila ng sampol sa GGV.

