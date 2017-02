Kilalang celebrity mahilig mag-imbento ng kung anu-anong kuwento, praning na raw By Reggee Bonoan Bandera

MUKHANG may sakit na schizophrenia o mental disorder ang kilala naming personalidad dahil kung anu-ano ang pinagsasasabi nito sa mga kaibigan niya, pero kapag inimbestigahan mo naman ay walang katotohanan ang lahat. Naalala tuloy namin ang papel ni Jake Cuenca sa pelikulang “Foolish Love” kasama si Angeline Quinto ng Regal Entertainment na mahilig magpaawa effect. Hindi malaman ni Angeline kung ano ang problema ni Jake dahil hindi naman ito nagkukuwento sa kanya na biglang mawawala at biglang lilitaw o biglang masaya o malungkot. Ganito kasi ang nangyayari ngayon sa kilala naming personalidad na mahilig magpapansin at kung anu-ano ang ikinukuwento sa mga kaibigan at bagong kakilala. Palibhasa believable naman ang kuwento ng personalidad na may mga detalye pa kaya dumarami ang naaawa sa kanya at ang ending nasa kanya ang simpatya ng lahat. Heto pa, ang hilig-hilig niyang gamitin ang social media para magpapansin at ang balita namin ay dumami rin ang followers niya dahil sa mga kuwentong kutsero niya. Sana lang maisip ng mga taong pinagkukuwentuhan ng kilala naming personalidad na i-verify ang mga pinagsasasabi niya. Ang masama pa, may mga taong dinadamay ang personalidad sa mga kuwento niya. Pero dapat na raw siyang mag-ingat dahil iniipon lang lahat ng ebidensiya para balikan siya. Hmmmmm, ano kayang next na kuwento ng kilala naming personalidad.

